Oligarhul pro-rus Ilan Șor, înregistrat în timp ce vorbea de planul de a obține puterea în Moldova: „Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni”

Ilan Șor, oligarh moldovean condamnat la 15 ani de închisoare care a fugit din țară și s-a refugiat la Moscova, a fost înregistrat în timp ce prezenta un plan prin care să poată declanșa alegeri anticipate în Republica Moldova, „dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, potrivit deschide.md.

Înregistrarea audio cu îndemnurile lui Ilan Șor către susținători a fost obținută de publicația din Republica Moldova de la surse din cadrul blocului „Pobeda” un nucleu provenit din Partidul Șor, partid interzis prin lege în Moldova care a fost creat de Ilan Șor.

„În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, le transmite Șor susținătorilor.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate să aibă loc pe 28 septembrie, iar cel mai recent sondaj, publicat miercuri, arată o luptă strânsă între PAS (pro-UE) și Blocul Patriotic (pro-rus), potrivit Euronews. În înregistrarea audio, Ilan Șor subliniază că nu acest rezultat este important ci ceea ce pot obține

„Stimați colegi, vă rog pe toți să vă mobilizați. Astăzi avem nevoie de rezultatul de care avem nevoie. Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni, când vom merge în alegeri anticipate. Și noi vom merge în alegeri anticipate. Asta vă garantez”, afirmă Șor. „Vă rog foarte mult să depuneți efort și să faceți tot ce vă stă în puteri pentru ca să-mi dați posibilitatea să obțin declanșarea alegerilor anticipate peste 3-6 luni. Eu știu cum să fac asta și eu vă garantez asta”, a conchis el.

Rețeaua secretă cu legături cu Rusia și Șor

O investigație realizată de BBC demască o rețea care promitea să plătească persoanele care postează propagandă pro-rusă și știri false cu scopul de submina partidul pro-UE aflat la putere în Republica Moldova, PAS – al Maiei Sandu, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să perturbe viitoarele alegeri democratice dintr-un stat est-european, scrie BBC, care a publicat, duminică, o anchetă realizată cu ajutorul unui reporter sub acoperire. Potrivit investigației, oamenii care făceau parte din rețea erau plătiți pentru a găsi susținători ai opoziției pro-Rusia din Republica Moldova. Aceștia erau înregistrați și folosiți la un așa-zis sondaj. Totul a fost făcut în numele unei organizații inexistente, ceea ce este ilegal.

Rezultatele așa-zisului sondaj care au fost deja publicate online sugerează că partidul de guvernământ va pierde și ar putea fi folosite pentru a pune la îndoială rezultatul alegerilor de săptămâna viitoare, a sugerat un organizator din rețea.