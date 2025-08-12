Omul care a întâlnit cele mai mari legende auto din toate timpurile, inclusiv pe Michael Schumacher, spune de ce „lumea auto are nevoie disperată” de șeful Dacia / ”Sandero, cea mai vândută mașină din Europa în 2024”

Denis Le Vot, directorul general al producătorului auto Dacia, vorbește în cadrul zilei dedicate presei la Salonul Internațional Auto de la Geneva, pe 26 februarie 2024. Credit line: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Denis le Vot, sub conducerea căruia marca românească Dacia a ajuns una dintre cele mai vândute mărci din Europa, a fost inclus în Motoring Hall of Fame 2025. El se alătură astfel altor nume celebre ale industriei auto globale.

Denis le Vot lucrează la Renault din 1990, încă de când francezii au făcut prima încercare de a prelua Dacia, amânată după mineriada din România. Ei au revenit în 1999 și, din acel moment, succesul Dacia a devenit un model global.

Sub titlul „Nimeni altcineva nu este capabil să construiască și să vândă mașini la fel ca Denis Le Vot de la Dacia”, Mike Rutherford, directorul fondator al organizației Best Cars of the Year și al Motoring Hall of Fame, scrie că „CEO-ul Dacia merită pe deplin să fie inclus în Motoring Hall of Fame în 2025.

„Lumea automobilelor are nevoie disperată de mai mulți lideri revoluționari și orientați către consumatori, precum el”, spune el, potrivit revistei săptămânale britanice Auto Express.

Denis Le Vot, director general al Dacia, prezintă noul Dacia Bigster în cadrul unei zile dedicate presei la Salonul Auto de la Paris 2024, Paris, Franța, 14 octombrie 2024. Credit line: Stevens Tomas/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Denis le Vot, ca „niciun alt CEO din Europa”

Mike Rutherford spune că a întâlnit cele mai mari nume din industria auto din toate timpurile, atât din Formula 1, unde a vorbit cu fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher, dar și cu șefii General Motors din Detroit și Nissan, cu care a avut discuții „înfricoșătoare”.

El s-a întâlnit și cu Denis Le Vot, un nume „mai puțin cunoscut și cu câteva trepte mai jos pe scara «bogaților și faimoșilor», dar nu pentru mult timp, dacă va continua să facă o muncă extraordinară în domeniul producției, creând locuri de muncă, așa cum face în prezent în fabricile sale din Europa de Est, Asia Centrală și Africa de Nord”.

„Niciun alt CEO din Europa nu pare dispus sau capabil să proiecteze, să specifice, să construiască și să vândă o gamă largă de mașini cu un raport calitate-preț bun, așa cum poate și o face Denis Le Vot, conștient de buget”, spune Rutherford, care face aprecieri și la adresa mărcii Dacia:

„Compania sa se dovedește a fi un adevărat campion al modelelor de calitate, accesibile, care se vând acum în cantități uriașe către cumpărătorii din lumea reală”.

Sandero, cea mai vândută mașină din Europa în 2024

Potrivit fondatorului Motoring Hall of Fame, angajamentul lui Denis le Vot față de cauza sa a dus la consecințe care nu ar fi putut fi prevăzute. De exemplu, modelul său Sandero hatchback a realizat ceva de neimaginat în 2024, depășind modele precum VW Golf și Renault 5 și câștigând titlul de cea mai vândută mașină din Europa.

În primul semestru al anului 2025, Dacia a raportat vânzări globale de peste 356.000 de unități în ușoară scădere cu 0,7% față de aceeași perioadă din 2024.

În România, unul dintre motivele scăderii ține de faptul că s-a amânat începerea programului Rabla a spus într-o discuție cu presa, directorul de vânzări și marketing al mărcii Dacia pe plan mondial.

Modelele Sandero, Spring și noul Bigster continuă însă să performeze solid, iar marca românească rămâne în topul preferințelor pe segmentul de retail auto european, scrie Economedia.ro.

Sandero a fost, de departe, cel mai vândut model al mărcii, cu peste 40% din total, însă vânzările Sandero au scăzut cu aproape 10% în primul semestru din 2025. Duster și-a găsit 108.000 de clienți, iar Spring, aproape 20.000.

Muncitori la linia de asamblare a noului model Dacia Sandero la fabrica Somaca din Casablanca, Maroc. Credit line: Abdeljalil Bounhar / AP / Profimedia

Cel mai nou model Dacia, Bigster, și-a găsit peste 17.000 de clienți, iar numărul de comenzi este de 38.000. Peste două treimi dintre clienți au ales versiunea hibridă.

În Europa, pe segmentul autoturisme, vânzările Dacia au crescut cu 1,1 %, ajungând la 308.957 înmatriculări și o cotă de piață de 4,5%

În total, hibridele au reprezentat în prima jumătate din an 17% din vânzările mărcii.

Cine este Denis Le Vot

Denis Le Vot, născut în 1965 la Landivisiau, Franța, este director al consiliului de administrație al sediului central mondial al Grupului Renault și CEO-ul brandului cu sediul în România din 2021.

El lucrează în cadrul grupului Renault încă din 1990 și a parcurs o carieră care a acoperit poziții de conducere în aproape toate regiunile lumii, din Rusia până în SUA sau în Asia, potrivit Profit.ro.

Specialitatea lui Denis le Vot este stabilirea prețurilor oficiale de vânzare cu amănuntul corecte și echitabile pentru mașinile sale, apoi construirea acestora cu piese Renault și alte piese – întotdeauna în cadrul unor bugete de producție strict controlate, scrie Mike Rutherford.

„O astfel de producție rentabilă de mașini este profitabilă pentru el, pentru Renault și pentru Dacia”, continuă Rutherford, care explică că la rândul lor, cumpărătorii beneficiază de produse la prețuri excelente, adesea de calitate patru stele. „De aceea, el merită pe deplin să fie inclus în Motoring Hall of Fame”, conchide specialistul.