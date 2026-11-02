Omul care va decide soarta puterii după alegerile din Israel se teme că țara „se îndreaptă spre dezastru”

Într-o țară în care politica s-a transformat într-o luptă fără menajamente, Isaac Herzog, președintele cu un caracter blând, care are acum sarcina de a-i convinge pe liderii partidelor din Israel să-și coboare pumnii și să formeze un guvern, este omul ce poate aduce o revenire la o epocă mai pașnică, scrie luni Reuters.

Deși nimeni nu l-ar numi naiv – a fost atât lider al opoziției împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cât și membru al unui cabinet de uniune sub conducerea acestuia – manierele blânde ale lui Herzog pot părea în dezacord cu vremurile actuale.

Tradiția de centru-stânga din care provine, care a dominat Israelul timp de generații, a dispărut aproape complet de pe scena politică. În locul acestei tradiții a apărut o proliferare de partide, în mare parte de linie dură, de la centrul nominal până la extrema-dreaptă, conduse de personalități carismatice cunoscute pentru acțiuni îndrăznețe și replici caustice, după modelul lui Netanyahu însuși.

După alegerile din 27 octombrie, în urma cărora Netanyahu și-a pierdut majoritatea de guvernare, dar a depășit așteptările și le-a refuzat adversarilor săi pretenția de a-l înlătura de la putere, Herzog, în vârstă de 66 de ani, a făcut apel la dialog. El nu a precizat încă dacă îi va acorda actualului premier sau rivalului acestuia, Gadi Eisenkot, prima șansă de a forma un cabinet.

„Sper că reprezentanții vor veni cu mintea și inima deschise, pentru a asculta și a propune idei și pentru a găsi soluții creative care să prevină organizarea unor noi alegeri”, a declarat președintele israelian duminică.

Îngrijorat că Israelul e „în pericol real să se destrame din interior”

Trei foști consilieri, care au discutat cu agenția internațională de presă citată, au declarat că se așteaptă ca Herzog să facă presiuni pentru formarea unui guvern cât mai larg posibil, pentru a salva țara de turbulențele politice înainte de a fi prea târziu.

„Președintele Herzog este profund îngrijorat de faptul că țara se îndreaptă spre dezastru și se află într-un pericol real de a se destrăma din interior”, a afirmat fostul său consilier, Eylon Levy.

Herzog nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta aceste informații. Experții politici spun că sarcina de a-i convinge pe rivalii înverșunați să formeze un guvern s-ar putea dovedi totuși imposibilă.

„Această responsabilitate revine partidelor alese și liderilor lor, și nu sunt sigură că vreuna dintre părți are voința necesară”, a declarat Yael Shomer, profesoară de științe politice la Universitatea din Tel Aviv.

Gideon Rahat, politolog la Institutul pentru Democrație din Israel, a afirmat că Herzog ar putea acționa pe două fronturi: să încredințeze mandatul unuia dintre cei doi candidați principali, în timp ce, în culise, să facă presiuni asupra partidelor lui Netanyahu și Eisenkot pentru ca acestea să-și depășească divergențele și să formeze un guvern de uniune națională.

Cine este Herzog

Herzog este primul președinte născut în Israel după fondarea statului, în 1948.

Descendent al unei familii politice cu o istorie bogată – tatăl său, Chaim Herzog, a fost și el președinte timp de un deceniu -, el este cunoscut sub o poreclă jucăușă din copilărie, Buji, despre care se spune că i-a fost dată de mama lui ca un joc de cuvinte cu influență franceză, derivat din cuvântul ebraic pentru „păpușă”.

Ofițer de informații în armata israeliană și avocat de profesie, Herzog a fost ales pentru prima dată în parlament în 2003 și a deținut mai multe funcții guvernamentale înainte de a deveni lider al Partidului Laburist în 2013. În calitate de lider al opoziției, a fost învins categoric de Netanyahu la alegerile din 2015.

El a fost numit președinte de către Knesset în 2021, cu câteva zile înainte ca o coaliție eterogenă să reușească în sfârșit să-l înlăture pe Netanyahu de la putere pentru prima dată în 12 ani, după o serie de alegeri fără rezultat decisiv.

Însă, după doar 18 luni, a fost nevoit să asiste la revenirea lui Netanyahu la conducerea unui guvern care includea, pentru prima dată, forțe de extremă-dreaptă.

Curând, Netanyahu a lansat o inițiativă de limitare a puterilor Curții Supreme a Israelului, ceea ce a stârnit proteste masive. Herzog a intervenit pentru a modera discuțiile de compromis dintre Netanyahu și opoziție. Câteva luni mai târziu, Hamas a lansat asaltul din 7 octombrie asupra Israelului, aruncând Orientul Mijlociu în haos, pe măsură ce Israelul a intrat în război în Fâșia Gaza, Liban și Iran.

În ultimul an, Herzog s-a confruntat cu presiuni publice din partea președintelui SUA, Donald Trump, pentru a-l grația pe Netanyahu de acuzațiile de corupție care îi sunt aduse de multă vreme.

Până în prezent, Herzog a rezistat, dar unii experți politici consideră că ar putea juca totuși un rol important, oferind o soluție la dosarul penal împotriva lui Netanyahu, ca parte a unui acord pentru formarea unui guvern de uniune națională.

„Bănuiesc că se va propune un acord. Ce fel de acord va fi și dacă va fi acceptat de ambele părți – asta este o altă poveste”, a spus Shomer.