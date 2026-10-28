Omul cu creșterea Renault și Dacia dezvăluie: În Europa rămânem independenți. Nu pariem pe PHEV, dar pe electrice adăugăm Range Extender

Renault a surprins la Paris, în cadrul Mondial de l’Auto, cu două concepte importante care conturează viitorul mărcii. În centrul atenției a fost E-Space, o reinterpretare electrică a primului „voiture a vivre” lansat de Renault în anii 80.

Nu este, cel puțin deocamdată, o mașină de serie, dar ar putea deveni, dacă reacția publicului va fi una pozitivă. Fabrice Cambolive, șeful brandului Renault și totodată Chief Growth Officer pentru Renault și Dacia, a explicat care este rolul acestui concept și care este strategia mărcii pe care se bazează. „Nu există o decizie privind producția viitoare a lui E-Space, în acest moment. Ceea ce încercăm să demonstrăm este, din nou, această capacitate a Renault de a merge în cele patru direcții pe care vrem să mergem. Înseamnă design, spațiu creat, înseamnă o conectivitate total integrată în mașină și imersivă. Și, desigur, electrificare, pentru că această mașină este 100% electrică.

Această mașină, acest concept bifează multe puncte pe care vrem să le atingem. Veți vedea majoritatea punctelor separate în următoarea generație de mașini viitoare, ceea ce înseamnă reînnoirea segmentului CD, dar mașina în sine nu este decisă”, a explicat Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault. El spune că alegerea revenirii la caroseria monovolum este un test. „Mereu inovăm în ceea ce privește forma caroseriei în cadrul Renault. Desigur, să joci revenirea MPV-ului este ceva foarte entuziasmant. Dar, în primul rând, trebuie să gestionăm asta pas cu pas”.

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