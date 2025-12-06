Sari direct la conținut
„Omul cu tichie albastră”, de la Sibiu la National Gallery Londra

„Omul cu tichie albastră”, de la Sibiu la National Gallery Londra
„Omul cu tichie albastră” (cca. 1430), de Jan van Eyck. Foto: Dreamstime.com

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu se află în discuții cu National Gallery Londra privind împrumutul operei „Omul cu tichie albastră” (cca. 1430), de Jan van Eyck, pentru expoziția „Van Eyck: The Portraits”. Aceasta reunește din Europa toate cele nouă portrete cunoscute pictate de artist, reprezentând jumătate din operele sale păstrate în întreaga lume.

Într-un răspuns oferit curatorial, Raluca Maria Teodorescu, manager interimar al muzeului, a precizat că instituția a fost contactată de National Gallery cu solicitarea de a împrumuta pictura.

„În prezent, ne aflăm în discuții privind posibilitatea realizării împrumutului solicitat. Procedurile aferente se desfășoară conform reglementărilor și standardelor internaționale privind împrumuturile inter-muzeale”, a răspuns managerul.

Foto: LCVA | Dreamstime.com

