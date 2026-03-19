Omul dorit de Trump la conducerea celei mai puternice bănci din lume e presat să își clarifice relația cu Jeffrey Epstein

Fostul președinte al Fed Ben Bernanke (stânga), alături de Kevin Warsh (centru), nominalizarea lui Trump pentru șefia băncii centrale a SUA, și de Donald L. Kohn, ex-guvernator al Fed Dallas, FOTO: Reed Saxon / AP / Profimedia

Cel mai important congresmen democrat din Comisia Bancară a Senatului i-a cerut lui Kevin Warsh, desemnat de președintele Donald Trump pentru a deveni următorul președinte al Rezervei Federale (Fed), puternica bancă centrală a SUA, să explice ce relație, dacă a existat vreuna, a avut cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

Într-o scrisoare trimisă lui Warsh miercuri seara, senatoarea Elizabeth Warren din Massachusetts a cerut clarificări după ce numele lui Warsh a apărut în documente legate de Epstein făcute publice de guvern mai devreme în cursul acestui an. Epstein a murit în închisoare în 2019.

Menționând că numele lui Warsh a apărut în comunicări ale angajaților lui Epstein referitoare la o petrecere de sărbători pe insula caraibiană St. Barthélemy în 2010, Warren a scris: „Nu este clar dacă și în ce măsură ați interacționat cu domnul Epstein în legătură cu invitația menționată în acest schimb de emailuri.”

„Pe măsură ce Senatul analizează nominalizarea dumneavoastră pentru funcția de președinte al Fed, este esențial ca Congresul și publicul să înțeleagă pe deplin amploarea oricăror interacțiuni sau relații pe care le-ați avut cu Jeffrey Epstein”, a scris Warren. Ea a subliniat că aceste comunicări în care apărea numele lui Warsh datează dintr-o perioadă în care Epstein fusese deja condamnat pentru infracțiuni sexuale și se confrunta cu procese civile pe teme similare.

Warsh, somat să își clarifice legăturile cu Epstein până la sfârșitul lunii

Warren i-a cerut acestuia să răspundă până la 31 martie la opt întrebări ce detaliază posibile interacțiuni dintre el și Epstein, precum și cu alte persoane asociate acestuia.

Warsh nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind scrisoarea lui Warren.

Warsh a fost ales de Trump pentru a-i urma la conducerea Fed lui Jerome Powell, atunci când mandatul acestuia se va încheia în mai.

Warren i-a cerut lui Warsh să confirme dacă a călătorit pe insula St. Barthélemy la sfârșitul anului 2010 sau începutul lui 2011 și dacă a participat la evenimente sociale la care a fost prezent Epstein.

De asemenea, i-a solicitat să confirme dacă s-a aflat în prezența lui Ghislaine Maxwell, o apropiată a lui Epstein, aflată în prezent în închisoare.

Un senator republican a amenințat cu blocarea nominalizării lui Warsh

Scrisoarea întreabă de asemenea dacă președintele Trump a fost prezent la vreuna dintre aceste reuniuni.

Warren i-a cerut lui Warsh să furnizeze orice comunicări cu alte persoane asociate direct cu Epstein și să detalieze orice alte interacțiuni cu Epstein sau Maxwell care nu sunt menționate în documentele puse până acum la dispoziție de guvern.

Calendarul pentru confirmarea lui Warsh este deja neclar. O investigație penală declanșată pe numele lui Powell de Departamentul Justiției condus de Pam Bondi, fosta avocată a lui Trump, l-a făcut pe senatorul republican Thom Tillis să declare că va bloca confirmarea succesorului său până la finalizarea anchetei.

Powell a declarat miercuri că va rămâne în funcția de președinte al Fed până când un succesor va fi confirmat și că nu va părăsi instituția cât timp Departamentul Justiției îl investighează.

El a sugerat că ancheta penală care îl vizează, privind costurile mari de renovare a clădirii Fed, sunt motivate politic, din cauza refuzului său de a scădea dobânzile de referință. Președintele Trump a cerut în mod repetat acest lucru și l-a criticat virulent pe Powell din cauza refuzului Fed.

Banca centrală a SUA afirmă că o astfel de măsură ar duce din nou la creșterea inflației, în timp ce Trump o dorește pentru a stimula consumul și creșterea economică.