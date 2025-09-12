OMV confirmă un plan de reducere a cheltuielilor, inclusiv prin disponibilizări

OMV a dezvăluit că are un plan de reducere a cheltuielilor cu 400 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2027, inclusiv prin disponibilizări, potrivit unui comunicat al grupului de la Viena, remis vineri după-amiază. Reprezentanții companiei vorbesc de câteva sute de angajați din Austria care vor fi afectați, dar nu menționează ce se va întâmpla în România și în restul țărilor unde OMV are operațiuni.

În urmă cu o săptămână, în presa austriacă au apărut informații potrivit cărora 2.000 de angajați ar urma să fie concediați, operațiunile din România ale OMV Petrom urmând să fie cele mai afectate.

Conform surselor HotNews.ro, ar fi vorba de circa 1.000 de angajați ai OMV Petrom.

Grupul austriac OMV este acționarul majoritar al OMV Petrom, cea mai mare companie din România din punctul de vedere al cifrei de afaceri.

„OMV a anunțat astăzi (vineri – n.r.) continuarea eforturilor la nivel de Grup pentru a-și consolida reziliența organizațională, în contextul actualelor condiții comerciale, economice și geopolitice. Compania rămâne pe deplin angajată în implementarea Strategiei 2030, menită să valorifice avantajele modelului său integrat de afaceri în industriile ciclice: chimicale, carburanți și energie.

„Protejarea afacerii noastre pentru viitor și consolidarea competitivității sunt esențiale pentru a continua să deservim fără întreruperi toți clienții și partenerii. Într-un mediu de piață dificil și geopolitic volatil, ne pregătim pentru reziliență pe termen lung și pentru o implementare de succes a strategiei noastre”, a declarat Alfred Stern, președintele Consiliului Executiv și director general.

OMV își reanalizează prioritățile strategice

„În acest context, Consiliul Executiv al OMV a inițiat o analiză amplă a portofoliului, a priorităților strategice și a măsurilor de eficiență la nivelul întregului Grup, care vor rezulta într-un set de măsuri orientate spre viitor. Detaliile privind eventualele efecte asupra angajaților vor fi discutate și agreate împreună cu reprezentanții acestora și anunțate la momentul oportun”.

Programul de îmbunătățire a eficienței are o abordare holistică, vizând toate inițiativele existente de eficientizare din Grupul OMV, cu domenii de focus și termene diferite. Principiile-cheie:

orientarea investițiilor către activități generatoare de valoare,

simplificarea proceselor, pentru creșterea agilitații și flexibilității organizației,

standardizarea operațiunilor și extinderea utilizării tehnologiilor precum AI, instrumente digitale și automatizare.

Aceste măsuri urmăresc în final îmbunătățirea semnificativă a experienței clienților.

Abordarea pe termen lung se va baza pe:

deținerea integrală a proceselor,

standardizare,

digitalizarea accelerată a activităților companiei.

Măsurile fac parte din planul de economii, care prevede reducerea costurilor cu 400 milioane EUR până la sfârșitul lui 2027, contribuind la obiectivul anterior anunțat de +500 milioane EUR cashflow operațional.

Negocierile cu reprezentanții angajaților sunt deja în curs, impactul asupra personalului din Austria fiind estimat la câteva sute de posturi, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții OMV spun că mai multe informații vor fi anunțate în timp util.

Potrivit presei austriece, la nivelul grupului ar putea fi disponibilizate circa 2.000 de persoane din 23.000. Compania românească OMV Petrom este cea mai afectată, cu restructurări care vizează peste 1.000 locuri de muncă, potrivit surselor HotNews.