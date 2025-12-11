OMV Petrom va trebui „să țină cont de interesele României” la vânzarea gazelor din Marea Neagră / Ce înțelegere a făcut statul român cu compania petrolieră 

Guvernul a aprobat un act adițional la acordul de concesiune petrolieră în perimetrul Neptun Deep, cu OMV. Actul se referă la politicile de comercializare a gazelor, au declarat surse din industria petrolului pentru HotNews

Statul român va putea să restricționeze oricând vânzările de gaze ale OMV Petrom în afara României, fără să plătească despăgubiri, potrivit unei prevederi din actul adițional. Astfel, OMV Petrom, titularul acordului de concesiune, va „trebui să țină cont de interesele naționale si ale consumatorilor români”, au explicat surse din industrie pentru HotNews. Datorită subiectelor sensibile din contracte, cele două surse au solicitat să rămână confidențiale.

Practic, doar pentru contractele deja semnate, care în prezent reprezintă 10-15% din producție, OMV Petrom nu renunță la dreptul de a primi veniturile stabilite.

Însă, pentru contractele de export deja semnate, în cazul unor restricții impuse de stat, OMV Petrom va beneficia de veniturile stabilite în acele contracte.

Contract OMV – Uniper

Cel mai important contract semnat de OMV Petrom pentru vânzarea gazelor din Marea Neagră este cu compania germană Uniper.

Statul va fi cel care va decide ce se întâmplă cu restul cantităților necontractate.

Reamintim că primele cantități de gaze din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în 2027. Sunt estimate zăcăminte de cel puțin 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a zece ani de consum de gaze în România.

Partidul AUR a acuzat în numeroase rânduri că producția de gaze din Marea Neagră va fi exportată, la prețuri mici.

OMV Petrom renunță la toate drepturile litigioase

Actul adițional mai prevede că OMV Petrom reunță la litigiul deschis la Paris împotriva statului român. Însă, în același timp, renunță la „toate drepturile litigioase”, au mai spus sursele menționate. Practic, nu mai poate deschide un nou proces.

În iunie 2023, OMV Petrom a acționat în judecată statul român la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris – ICC, reclamând prevederi din legea offshore care impun limite în ceea ce privește comercializarea producției de gaze naturale din Marea Neagră.

Reamintim că Guvernul a aprobat, marți, într-o sedință extraordinară, un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui act adițional la acordul de concesiune pentru explorarea gazelor din Marea Neagră.

Guvernul a anunțat că una dintre prevederi este prelungirea cu doi ani a acordului de concesiune.

Cresc redevențele cu sute de milioane de lei

Redevențele pentru petrolul și gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licențele preluate la privatizare vor crește cu 40%, a anunțat Guvernul printr-un comunicat de presă.

Redevențele petroliere sunt taxe aplicate la producție, care sunt colectate la bugetul statului. Acestea au mai crescut, cu până la 28% și în octombrie 2023, după 20 de ani în care nu au suferit vreo modificare.

Statul a obținut, anul trecut, peste 2 miliarde de lei din redevențele aplicate producției de hidrocarburi. O creștere de 40% ar însemna un plus la bugetul statului de peste 800 milioane lei.

La țiței, redevențele sunt între 4,5% și 16%, iar la gaze, între 4,5% și 15%, din valoarea producției brute extrase, în funcție de mărimea zăcâmântului.

Modificări după vizita lui Bolojan în Austria

O altă înțelegere este că România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite și penalitățile la datoriile care au apărut din diverse litigii, mai precizează Guvernul.

Toate aceste modificări în actul adițional au avut loc după vizita premierului Ilie Bolojan în Austria. Acesta a avut, în urmă cu o săptămână, o întâlnire cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.

”Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom. Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independență energetică și de o piață de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească și să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piața de energie”, a declarat Ilie Bolojan.