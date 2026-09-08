ONU suspectează Israelul că ar fi comis crime de război în Siria

O comisie a ONU care investighează situația din Siria a declarat marți că este profund alarmată de activitatea militară a Israelului pe teritoriul sirian, avertizând că unele acțiuni, inclusiv reținerea unor civili, ar putea constitui crime de război, transmite Reuters.

Prezentând Consiliului ONU pentru Drepturile Omului o actualizare a situației, comisara irlandeză Fionnuala Ní Aoláin a declarat că operațiunile militare israeliene din sudul Siriei au devenit „din ce în ce mai susținute și consolidate”, fiind caracterizate de incursiuni terestre repetate, patrule, raiduri și percheziții care afectează populația civilă.

Misiunea Israelului la Geneva nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmisă de Reuters.

Siria încearcă să se reconstruiască la aproape doi ani de la căderea regimului fostului președinte Bashar al-Assad, care a fugit la Moscova.

Israelul a trimis trupe în Siria după căderea lui Bashar al-Assad

Trupele israeliene au intrat în decembrie 2024 într-o zonă tampon monitorizată de ONU după prăbușirea guvernului lui Assad, o măsură pe care Israelul a descris-o drept temporară și necesară pentru securizarea frontierei sale în timpul tranziției politice.

De atunci, Israelul a efectuat sute de lovituri asupra infrastructurii militare siriene și a ocupat noi poziții mai adânc în interiorul Siriei. Guvernul sirian și Organizația Națiunilor Unite au declarat că această desfășurare de trupe încalcă suveranitatea Siriei și acordul de dezangajare din 1974, încheiat în urma Războiului de Iom Kipur ce a avut loc cu un an înainte.

Israelul susține că acțiunile sale sunt necesare pentru a-și proteja securitatea.

Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Siria a declarat că a documentat înființarea de puncte de control temporare și de infrastructură militară fixă de către Israel pe teritoriul sirian, în special în provinciile sudice Quneitra și Daraa.

Acțiunile armatei israeliene i-au alarmat pe specialiști

„Comisia este profund alarmată de încălcările israeliene care continuă”, le-a spus Ní Aoláin membrilor Consiliului, afirmând că locuitorii din zonă au raportat „nedumerire” în fața acțiunilor Israelului, în timp ce țara trece printr-un proces de reconstrucție.

Până în iunie, comisia identificase 49 de sirieni, inclusiv doi copii, reținuți de armata israeliană pe teritoriul sirian și despre care se crede că au fost transferați peste graniță.

„Astfel de acte ar putea constitui crime de război”, a subliniat Ní Aoláin.

Într-o declarație publicată în paralel cu sesiunea, comisia a afirmat că unii dintre deținuți erau ținuți fără posibilitatea de a comunica cu exteriorul, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la posibila tortură sau rele tratamente. Comisia a declarat că activitatea militară israeliană a provocat strămutarea unor locuitori și a descris prezența Israelului în zonă drept o „ocupație beligerantă”.

Comisia a declarat că este de acord cu Antonio Guterres, secretarul general al ONU, potrivit căruia încălcările suveranității și integrității teritoriale a Siriei sunt inacceptabile și trebuie să înceteze.

Reprezentantul Siriei a salutat concluziile comisiei și a reiterat angajamentul Damascului de a coopera cu mecanismele ONU pentru drepturile omului, urmărind în același timp tragerea la răspundere pentru abuzurile comise sub fostul guvern.

De asemenea, delegatul sirian a condamnat operațiunile militare israeliene, acuzând Israelul de încălcarea dreptului internațional și a acordului de dezangajare din 1974.