OpenAI a anunțat când va lansa ChatGPT, varianta cu „conținut erotic” pentru adulți

OpenAI a anunțat joi cea mai recentă versiune a modelului său de inteligență artificială de vârf, GPT-5.2, ca răspuns la tentativa continuă de a ține pasul cu rivalii săi. Și, deși GPT-5.2 se descurcă bine în majoritatea testelor de referință, există o metrică pentru care OpenAI nu a oferit detalii: cât de „erotic” va fi? Se pare că vom afla asta la începutul anului viitor, relatează Gizmodo.

Fidji Simo, directoarea OpenAI pentru Aplicații, le-a spus jurnaliștilor că „modul pentru adulți” va lansat pentru ChatGPT în primul trimestru al anului 2026, după cum relatează și The Verge.

Versiunea doar pentru adulți ChatGPT a fost promisă de Sam Altman, CEO-ul OpenAI, după ce unii utilizatori ai chatbot-ului au reclamat că acesta fusese „lobotomizat” de actualizarea la noua versiune GPT-5. GPT-4o, modelul anterior, era notoriu pentru răspunsurile de încurajare a utilizatorilor aproape indiferent de situație – în ciuda avertismentelor interne din cadrul companiei că produsul era periculos de manipulator.

În octombrie, Altman a recunoscut că OpenAI „redusese” din personalitatea chatbot-ului ca răspuns la îngrijorările tot mai mari legate de sănătatea mintală a utilizatorilor, după ce părinții unui adolescent de 16 ani au intentat un proces pentru moarte din culpă împotriva OpenAI. Printre altele, tânărul care s-a sinucis ceruse ChatGPT sfaturi despre cum să facă un nod de spânzurătoare înainte de a-și lua viața.

CEO-ul OpenAI a promis că ChatGPT va putea produce „material erotic”

Compania a răspuns acestor îngrijorări introducând controale parentale suplimentare și noi eforturi de a restricționa accesul utilizatorilor mai tineri printr-o versiune „mai sigură” a lui ChatGPT, care estimează vârsta utilizatorului și îl direcționează către experiența potrivită.

Acea funcție de estimare a vârstei rămâne esențială pentru ca OpenAI să poată deschide ușa către experiențe „pentru adulți”. Potrivit site-ului tech The Verge, directoarea Fidji Simo le-a spus jurnaliștilor că firma testează încă tehnologia de verificare a vârstei și dorește să se asigure că poate identifica corect adolescenții și nu îi confundă cu adulți înainte de a lansa oficial experiențele separate.

În acest moment, „modul pentru adulți” promis este legat în mod ireversibil de promisiunea specifică a lui Altman de a permite ca ChatGPT să producă „material erotic”. Dar Altman a clarificat ulterior că ideea este de a le oferi utilizatorilor adulți mai multă „libertate” în felul în care interacționează cu chatbot-ul, inclusiv posibilitatea ca acesta să dezvolte o „personalitate” mai specifică pe parcursul conversațiilor cu utilizatorul.

O idee discutabilă

Gizmodo, un alt site specializat pe subiecte ce țin de tehnologie, amintește că adulții sunt într-adevăr mai bine echipați decât copiii să își amintească faptul că vorbesc cu un chatbot și nu cu o persoană reală, dar că este totuși discutabil să sugerezi că a le oferi utilizatorilor posibilitatea de a se atașa de o personalitate falsă a unui robot este benefic din perspectiva siguranței.

Un studiu publicat la începutul acestui an în Journal of Social and Personal Relationships a constatat că adulții care dezvoltă conexiuni emoționale cu chatboții sunt semnificativ mai predispuși să aibă niveluri mai ridicate de stres psihologic decât cei care nu o fac.

Alte studii au arătat că persoanele cu mai puține relații în viața reală sunt mai predispuse să se confeseze chatboților, iar chiar OpenAI a recunoscut în trecut că unii utilizatori riscă să devină dependenți emoțional de ChatGPT.

FOTO articol: Peter KovA!A? | Dreamstime.com.