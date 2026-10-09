OpenAI a dat afară trei dintre cercetătorii săi: „O încălcare semnificativă a încrederii”

OpenAI a concediat trei dintre cercetătorii săi săptămâna trecută, după ce o anchetă a constatat că aceștia au încălcat politicile privind gestionarea informațiilor sensibile, a anunțat vineri compania de AI într-o postare pe X.

Declarația OpenAI vine după ce cercetătorii concediați, Jasmine Wang, Tomek Korbak și Mikita Balesni, au publicat o scrisoare în care au prezentat circumstanțele concedierii lor, susținând că concedierea lor bruscă ar putea crea incertitudine în rândul angajaților rămași și ar putea submina cultura care le permitea anterior cercetătorilor să semnaleze probleme legate de siguranță.

„Cred că am fost concediați pentru că am acordat prioritate siguranței în detrimentul intereselor pe termen scurt ale OpenAI ca corporație”, a declarat Balesni într-o postare pe X care a însoțit scrisoarea.

OpenAI a afirmat însă că concedierea nu a avut legătură cu semnalarea problemelor de siguranță sau cu exprimarea opiniilor.

„Ancheta noastră internă a descoperit o încălcare semnificativă a încrederii, care depășește ceea ce este descris în scrisoarea pe care au publicat-o, și ne menținem decizia de a nu le prelungi contractele de muncă”, a declarat OpenAI.

„La OpenAI au loc zilnic dezbateri privind siguranța și cercetarea, adesea aprinse și extrem de critice. Încurajăm activ aceste discuții și le considerăm esențiale pentru luarea deciziilor corecte… Nu am concediat și nu concediem niciunul dintre angajații noștri pentru că și-au exprimat îngrijorările”, a afirmat compania.

Deși OpenAI nu a dezvăluit detaliile presupuselor încălcări, Wang, Korbak și Balesni au afirmat în scrisoarea lor că nu ei au fost sursa unui articol publicat luna trecută în The Information cu privire la preocupările legate de securitate în jurul celui mai recent model de IA al OpenAI, „Astra”.

Această declarație vine în contextul în care cercetători actuali și foști ai marilor companii de IA – OpenAI, Google DeepMind și Anthropic – avertizează că firmele nu iau suficiente măsuri pentru a se proteja împotriva potențialelor consecințe negative ale dezvoltării unor sisteme de IA cu capacitate de auto-îmbunătățire, care ar putea deveni dificil de controlat de către oameni.

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