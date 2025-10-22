OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, un nou browser web construit în jurul chatbotului său de AI / Ce s-a întâmplat cu Google imediat după lansare

ChatGPT Atlas este „o oportunitate rară, care apare o dată la un deceniu, de a regândi ce poate fi un browser și cum ar trebui folosit”, spune CEO-ul OpenAI, Sam Altman, despre noul produs al companiei americane.

„Vă prezentăm noul nostru browser – ChatGPT Atlas”, au anunțat reprezentanții OpenAI, marți, pe X, care au publicat și un video în care prezintă noile funcții ale browserului disponibil acum la nivel global pe sistemul de operare Mac de la Apple și va fi disponibil în curând pe Windows, iOS și Android, potrivit anunțului OpenAI, potrivit The Guardian.

Browserul este conceput pentru a oferi o experiență web mai personalizată și include o bară laterală ChatGPT care permite utilizatorilor să pună întrebări sau să interacționeze cu diferite aspecte ale fiecărui site vizitat. De asemenea, utilizatorii pot deschide bara laterală ChatGPT și pot cere să „rezume conținutul, să compare produse sau să analizeze date din orice site”, se arată pe site-ul companiei.

Compania a început să lanseze în versiunile premium o previzualizare a unui asistent virtual denumit „Agent Mode”. Modul Agent permite utilizatorilor să îi ceară lui ChatGPT să îndeplinească sarcini „de la început până la sfârșit”, cum ar fi „cercetări și cumpărături pentru o călătorie”.

Browserul permite ChatGPT să editeze și să modifice textul evidențiat. Un exemplu de pe site arată un email cu text evidențiat și o sugestie: „Fă-l să sune mai profesional”.

Compamoa spune că utilizatorii au control complet asupra setărilor de confidențialitate: „Tu controlezi ce reține despre tine, cum sunt folosite datele tale și setările de confidențialitate aplicate în timpul navigării”.

OpenAI nu este prima companie care lansează un browser web cu Inteligență Artificială. Google, de exemplu, a integrat părți din modelul său Gemini AI în Chrome. Alte companii, precum Perplexity AI, au lansat și ele browsere AI.

Atlas va concura direct cu Google Chrome, cel mai folosit browser din lume, care are aproximativ 3 miliarde de utilizatori și integrează deja funcții de inteligență artificială prin tehnologia Google Gemini. Imediat după lansarea ChatGPT Atlas, acțiunile Google au scăzut cu 4%.