OpenAI deschide în Europa cel mai important centru de cercetare din afara SUA: „Este un vot uriaș de încredere”

Compania care a creat ChatGPT a anunțat că dezvoltă la Londra cel mai important hub de cercetare-dezvoltare din afara SUA. Compania are la Dublin sediul său european, iar la Londra prezența este redusă, însă lucrurile se vor schimba.

În Marea Britanie se găsește una dintre marile companii rivale pentru OpenAI, divizia DeepMind de la Google, cu 2,000 de angajați.

Marea Britanie vrea să fie percepută ca fiind o super-putere în domeniul AI și în cel al cercetării de vârf, într-un moment în care guvernele concurează pentru a atrage investiții de la giganții AI care vor să se extindă, notează Reuters.

Mark Chen, director de cercetare la OpenAI, a explicat că Marea Britanie a fost aleasă pentru numărul mare de talente, dar și fiindcă există o mulțime de universități de top și instituții științifice respectate la nivel mondial.

Ministrul tehnologiei din UK, Liz Kendall, a catalogat extinderea OpenAI la Londra ca fiind „un vot uriaș de încredere”.

Compania are numai 30 de angajați la hub-ul de la Londra și nu a spus la câți se va ajunge după extindere.

Angajații din Londra lucrează la proiecte precum asistentul de programare bazat pe AI, și denumit Codex, dar și la modelul lingvistic de mari dimensiuni (LLM) GPT-5.2, scrie Tech.eu.

Compania, al cărei sediu european se găsește în Irlanda, și a deschis în 2023 primul birou la Londra.

Sursa foto: Dreamstime.com