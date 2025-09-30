OpenAI face un pas mare spre viitorul în care oamenii vor cumpăra produse și servicii direct din discuțiile cu chatboții

Utilizatorii ChatGPT din SUA pot de acum să facă anumite cumpărături direct din conversație, fără a mai ajunge pe site-urile comercianților. Anunțul reprezintă încă un pas spre viitorul comerțului online în care așa-numiții „agenți AI” vor deveni tot mai importanți și influenți.

Noua funcție denumită „Instant Checkout” este disponibilă pentru utilizatorii ChatGPT Pro, Plus și Free care cumpără de pe platforma Etsy, în SUA. În curând va fi adăugată o altă platformă de comerț electronic, Shopify, unde sunt înscriși peste un milion de selleri, scrie TechCrunch.

„Instant Checkout” se bazează pe funcțiile anterioare de shopping din ChatGPT care afișa produse relevante, imagini, recenzii, prețuri și linkuri directe către comercianți, drept răspuns la întrebări de genul „ce pot să-i dăruiesc unui prieten pasionat de ceramică?”

Deși unii ar putea fi reticenți în a integra pe ChatGPT datele bancare, OpenAI spune că toate comenzile, plățile și livrările sunt gestionate de comerciant prin sistemele sale, iar ChatGPT acționează doar ca „agent intermediar” care transmite „în totală siguranță” informațiile între utilizator și comerciant.

OpenAI a anunțat că va publica open-source tehnologia care alimentează funcția Instant Checkout, dezvoltată cu compania de plăți online Stripe, pentru ca și alți comercianți și dezvoltatori să poată integra tehnologia. Stripe furnizează servicii care îi ajută pe comercianții de toate felurile să accepte și să trimită bani prin internet.

Anul trecut, Perplexity AI a introdus o funcție similară de cumpărături și plăți „in-chat”, iar Microsoft are un program prin care ofertele unor comercianți pot fi integrate în discuții cu asistentul Copilot.

Rămâne de văzut dacă se va schimba mult în următorii 2-3 ani modul în care oamenii fac cumpărături online și dacă se vor îndepărta de motoarele și de platformele consacrate de e-commerce precum Amazon, pentru a se orienta spre achizițiile făcute prin agenți conversaționali.