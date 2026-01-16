OpenAI investește într-un startup înființat de CEO-ul companiei. Merge Labs își propune „conectarea inteligenței biologice cu cea artificială”

OpenAI investește într-o companie numită Merge Labs care își propune să facă posibil controlul dispozitivelor cu ajutorul creierului, fără însă a fi nevoie de implanturi hardware în corpul uman. Printre fondatori se numără și Sam Altman, șeful OpenAI.

Runda de finanțare este în valoare de 252 milioane dolari, dar nu s-a anunțat cu cât contribuie OpenAI, scrie The Register.

OpenAI, după ce a investit mult în inteligența artificială, face un pariu secundar pe inteligența „organică”, mai scrie publicația, explicând că Merge Labs activează în domeniul cercetării pentru dezvoltarea de interfețe de tip creier-computer (brain computer interfaces).

„Interfețele de tip creier–computer reprezintă o nouă frontieră importantă”, a spus într-un comunicat OpenAI. „Ele deschid noi moduri de a comunica, de a învăța și de a interacționa cu tehnologia. Ele vor crea o cale naturală, având omul în centru, prin care oricine să poată interacționa fără dificultate cu AI-ul. Acesta este motivul pentru care OpenAI participă la runda de investiții.”

Merge Labs se definește ca fiind un laborator de cercetare dedicat „conectării inteligenței biologice cu cea artificială, pentru a maximiza capacitatea umană”, scrie TechCrunch.

„Experiența noastră individuală asupra lumii pornește de la miliarde de neuroni activi”, se arată într-un comunicat al Merge Labs. „Dacă putem stabili o interfață pe scară largă cu acești neuroni, am putea readuce abilități umane pierdute și am putea susține stări cerebrale mai sănătoase”.

Merge Labs spune că intenționează să atingă aceste obiective în mod non-invaziv, dezvoltând „tehnologii complet noi care se conectează cu neuronii, folosind molecule în loc de electrozi” pentru a transmite și recepționa informații prin modalități cum ar fi ultrasunetele.

Merge Labs admite însă că proiectul ar putea dura „decenii, nu ani”.

Morgan Stanley estima, în octombrie 2024, că piața totală adresabilă pentru tehnologiile de interfață creier-computer s-ar ridica la 400 de miliarde de dolari în SUA, fiind vizate aplicațiile medicale destinate persoanelor cu deficiențe ale membrelor sau afecțiuni neurologice.

Potrivit datelor Wall Street Journal, OpenAI ar urma să înregistreze o pierdere operațională de 74 de miliarde de dolari în 2028 și ar deveni profitabilă abia în 2030.

Sursa foto: Dreamstime.com