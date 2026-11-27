Armata americană a anunțat vineri că a scos din funcțiune o navă comercială care a încercat să treacă de blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene, potrivit Reuters.

Pupa navei M/V Pacific Archer, aflată sub pavilion Palau, în Golful Oman, a fost lovită de muniție de precizie, joi, după ce plecase din portul iranian Bandar Abbas, conform comunicatului transmis vineri de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

CENTCOM a spus că propulsia navei a fost dezactivată și că echipajul civil de la bord nu a fost rănit.

În iulie, Statele Unite au reinstituit blocada asupra porturilor iraniene, iar în această lună au anunțat înființarea grupului operativ Task Force Iron Gate, pentru a restricționa circulația armelor și a materialelor vizate de sancțiuni, dincolo de frontierele terestre ale Iranului și prin Marea Caspică.

Consilier al liderului iranian: „Nu vom permite ca blocada să rămână în vigoare”

Mohammad Mokhber, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, a declarat vineri că Teheranul va sparge blocada, fără să ofere detalii despre potențiale planuri în acest sens.

„Nici Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, nici nu vom permite ca blocada să rămână în vigoare”, a afirmat Mokhber, citat de presa de stat.

Separat, comandantul forțelor navale iraniene, Shahram Irani, a declarat pentru televiziunea de stat că „străpungerea blocadei inamicului este în curs”.

„Porturile noastre sunt active astăzi. Contrar propagandei, au loc escorte maritime și suntem alături de marinari și proprietarii de nave”, a susținut Shahram Irani.

„Încercarea inamicului este de a tăia artera vitală a economiei noastre în orice mod poate, iar acest lucru a eșuat până acum”, a mai spus comandantul forțelor navale.

Războiul în Orientul Mijlociu a izbucnit pe 28 februarie, când bombardamente israeliano-americane l-au ucis pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, precum și pe mai mulți alți înalți responsabili ai Republicii islamice.

Ca represalii, Iranul a lovit țările vecine, aliate ale Washingtonului, și a închis Strâmtoarea strategică Ormuz. SUA au răspuns la paralizarea acestei rute maritime cruciale pentru aprovizionarea globală cu energie printr-o blocadă asupra porturilor iraniene.