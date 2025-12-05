Operațiune de salvare dificilă a unui petrolier rusesc avariat în Marea Neagră. Nava a fost lovită acum o săptămână de o dronă ucraineană

Unul dintre cele două petroliere atacate de dronele navale ucrainene Foto: AFP / AFP / Profimedia

Autoritățile maritime din Bulgaria, împreună cu poliția de frontieră și marina militară, au declanșat o operațiune de salvare a unui vas avariat care a intrat în apele teritoriale bulgare. Este unul dintre cele două petroliere din „flota-fantomă” a Rusiei care au fost lovite vinerea trecută de către drone ucrainene, informează Reuters.

Ministerul bulgar a Transporturilor a precizat că nava a intrat vineri în apele teritoriale ale Bulgariei, însă operațiunea de salvare a fost deocamdată suspendată din cauza vremii rele. Vasul a fost identificat drept Kairos, care a fost atacat săptămâna trecută de o dronă ucraineană în Zona Economică Exclusivă a Turciei.

Alături de Virat, Kairos era unul dintre cele două nave supuse sancțiunilor care au fost atacat de dronele navale ucrainene pe când se îndreptau către portul rus Novorossisk pentru încărcarea cu petrol destinat exportului. Ministerul Transporturilor a precizat că la bordul navei Kairos a avut loc o explozie și apoi a luat foc pe când era în drum dinspre Egipt către Rusia.

Autoritățile maritime din Bulgaria au depistat nava la începutul zile de vineri, însă vasul nu a răspuns încercărilor de contactare. După contactele cu alte nave din zonă și cu Centrul de Coordonare Maritimă de la Ankara, s-a confirmat că nava are la bord 10 persoane, care apoi au transmis o cerere de evacuare.

Poliția de frontieră și un elicopter al marinei militare au fost trimise în ajutor însă nava a acorat la o milă marină de satul Ahtopol. Vasul a fost supravegheat constant din cauza vânturilor puternice.

O echipă specializată a poliție de frontieră este gata să navigheze către vasul avariat și alte mijloace de tractare sunt pregătite să intervină după ce vremea se va mai îmbunătăți.

Marți, un alt vas sub pavilion rusesc, încărcat cu ulei de floarea soarelului, a raportat un atac suferit în largul coastelor turcești, însă cei 13 membri ai echipajului sunt nevătămați.

Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, a spus că atacurile „foarte înfricoșătoare” asupra petrolierelor cu legături cu Rusia în Marea Neagră amenință siguranța întregii regiuni și arată că impactul războiului din Ucraina se lărgește.