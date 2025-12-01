Operațiune masivă de căutare în Anglia cu polițiști, Garda de Coastă și Marina Regală după ce renul Buddy a fugit de la un târg de Crăciun / Unde l-au găsit dormind

Renul Buddy a fugit de la un evenimetn festiv, dar Crăciunul a fost salvat apoi. Foto: HM Coastguard Crosby

Un ren pe nume Buddy a declanșat o operațiune de căutare de amploare în nordul Angliei, la care au participat Poliția, Garda de Coastă și Marina Regală, după ce a fugit de la un eveniment de Crăciun din apropiere, potrivit Reuters și BBC.

Buddy a fugit de la un eveniment festiv din Formby, la nord de Liverpool, duminică după-amiază, și a fost apoi zărit pe drumurile din apropiere, ceea ce a determinat o operațiune majoră pentru a-l găsi, a spus poliția din Merseyside.

În cele din urmă, după cinci ore, a fost descoperit adormit pe plaja Formby, după ce a fost observat cu ajutorul unei drone a poliției și a binoclului termic al echipei locale de salvare.

A fost prins de un veterinar, cu ajutorul Marinei regale, și înapoiat proprietarului său.

„Nu în fiecare zi suntem chemați să urmărim un ren, dar datorită eforturilor coordonate ale mai multor agenții specializate, am reușit să îi monitorizăm mișcările și să îl localizăm printre dune chiar și după lăsarea întunericului”, a declarat inspectorul șef Jacqueline Overy.

„Renul reprezenta un risc real atât pentru propria sa siguranță, cât și pentru public, intrând pe șosele, și era vital să fie prins”, a adăugat el.

„Destul de normal pentru această perioadă a anului, nu-i așa?”

Organizația de salvare Southport Lifeboat a descris evenimentele ca fiind „bizare”, adăugând: „Este destul de normal pentru această perioadă a anului, nu-i așa?”

„Crăciunul a fost salvat datorită muncii extraordinare depuse de mai multe agenții”, a adăugat Southport Lifeboat.

Grupul local de Facebook Formby Bubble a distribuit un mesaj din partea proprietarilor lui Buddy: „Suntem bucuroși să vă anunțăm că Buddy este acum în siguranță, la căldură și confortabil acasă, în nordul Țării Galilor.

După aventura sa neașteptată la malul mării, se bucură de o binemeritată odihnă în grajdul său confortabil și va lua lucrurile ușor pentru restul anului.”