Operatorul mai multor platforme de jocuri de noroc, amendat cu 15.000 de euro: Ce nereguli a reclamat un jucător care a făcut o cerere de autoexcludere

Autoritatea națională pentru protecția datelor cu caracter personal (ANSPDCP) a amendat cu 15.000 de euro firma Crowd Entertainment Limited, care operează mai multe platforme online de jocuri de noroc, precum princesscasino.ro, după ce o persoană s-a plâns că nu a primit acces la conturile de jucător și nici la informațiile privind cererile sale de autoexcludere, a anunțat autoritatea.

Amenda a fost aplicată la capătul unei investigații finalizate luna trecută.

„În cursul investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a constatat că operatorul nu a prezentat dovezi din care să reiasă că a comunicat, în scris și în termenul legal, un răspuns complet și corespunzător la cererea petentului prin care solicita acces la datele sale personale aferente conturilor de jucător înregistrate pe platformele deținute de operator, inclusiv la informațiile referitoare la cererile sale de autoexcludere”, se arată în comunicatul autorității.

Ce a reclamat mai exact jucătorul

La solicitarea HotNews.ro, oficialii autorității pentru protecția datelor personale au precizat că reclamantul „a depus o cerere de autoexcludere voluntară pe una dintre platformele de jocuri de noroc operate de Crowd Entertainment Limited, precum Princess Casino”.



Ulterior acesta a cerut să i se comunice: „data exactă la care a fost înregistrată cererea, lista conturilor care i-au fost închise sau restricționate în urma acestei cereri, motivul pentru care a putut deschide și utiliza conturi ulterioare pe alte platforme operate de aceeași companie, ‘în pofida autoexcluderii active’”.

„Operatorul nu a prezentat dovezi de comunicare în cadrul termenelor legale, a unui răspuns scris corespunzător și complet la cererea petentului trimisă către operator inițial în data de 29.04.2025, reiterată/completată pe 02.05.2025 și 27.08.2025, prin care solicita acces la datele sale personale aferente conturilor de jucător înregistrate pe platformele deținute de operator, inclusiv la informațiile privind cererile sale de autoexcludere, cu încălcarea, așadar, a art. 12 alin. (3)-(4) din GDPR, prin raportare la art. 15 alin. (1) și (3)”, au mai precizat pentru HotNews.ro oficialii ANSPDCP.

Pe lângă amenda de 76.333 lei (echivalentul a 15 000 euro), s-au dispus față de operator și următoarele măsuri corective:

de a transmite un răspuns complet la cererea petentului, prin comunicarea tuturor informațiilor solicitate prin cererile sale;

de a asigura conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 a operațiunilor de prelucrare a datelor personale, prin adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare, inclusiv sub aspectul instruirii personalului desemnat în acest scop, cu implicarea corespunzătoare a responsabilului cu protecția datelor, astfel încât operatorul să fie capabil să analizeze, să soluționeze în mod corect și să răspundă adecvat la cererile prin care persoanele vizate își exercită drepturile.

O investigație Snoop din luna februarie din acest an a arătat cum majoritatea companiilor de pariuri sau „păcănele” încalcă legislația ce le permite jucătorilor cu probleme legate de dependență să se autoexcludă, iar statul întârzie aplicarea legislației.