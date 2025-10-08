Operatorul rețelei electrice din Spania avertizează asupra unor noi fluctuații de tensiune și cere măsuri pentru a evita o pană de curent

Operatorul rețelei electrice din Spania, REE, a anunțat că a detectat în ultimele două săptămâni fluctuații puternice de tensiune în sistem, care ar putea afecta alimentarea cu energie electrică în țară — una care a suferit o pană majoră în aprilie, transmite Reuters.

Într-un document transmis autorității de reglementare CNMC, REE a cerut adoptarea rapidă a unor modificări tehnice pentru a preveni astfel de incidente. CNMC a anunțat miercuri că va lansa în zilele următoare o consultare publică, în vederea adoptării unor măsuri urgente și provizorii pentru stabilizarea sistemului, până la identificarea unei soluții permanente.

„Potrivit informațiilor transmise CNMC de către operatorul sistemului, fluctuațiile rapide de tensiune înregistrate în ultimele două săptămâni, deși valorile s-au menținut în limitele stabilite, pot provoca deconectări ale consumului și/sau ale producției, care ajung să destabilizeze sistemul electric”, se arată într-un comunicat.

Rețeaua europeană a operatorilor de transport al energiei electrice (ENTSO-E) a precizat, într-un raport publicat vinerea trecută, că pana masivă de curent care a afectat Peninsula Iberică pe 28 aprilie a fost prima pană cunoscută cauzată de o supratensiune.

Raportul, la fel ca și alte anchete anterioare, a indicat o creștere bruscă a tensiunii ca fiind cauza imediată a întreruperii din 28 aprilie – cea mai gravă pană de curent din Europa din ultimele două decenii, care a paralizat orașe și a lăsat pasageri blocați în trenuri în Portugalia și Spania.

Foto: Dreamstime