Opozantul rus Garry Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”

Disidentul rus este nemulțumit de decizia României de a nu susține o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei, în urma incidentelor repetate în care drone rusești au intrat pe teritoriul Poloniei și al României.

Fostul campion mondial la șah, opozantul Garry Kasparov, a criticat marți reținerea președintelui român Nicușor Dan, care s-a opus impunerii unei zone de interdicție aeriană în Ucraina.

Președintele Nicușor Dan declarase că România „mai degrabă” nu susține instituirea unei astfel de zone de excludere aeriană în Ucraina.

„Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din Armată, specialiști de politică externă. Pentru moment – mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția lucrurilor, putem să reconsiderăm. (…) Sunt uzanțe internaționale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Și pe subiectul acesta, pe niște interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict”, a spus Nicușor Dan, la Antena 3.

Kasparov a reacționat în mod critic la poziția președintelui român.

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, a spus acesta.

Discuția despre instituirea unei zone de excludere aeriene deasupra Ucrainei a fost repornită săptămâna trecută, după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei și apoi al României.

Ucraina a susținut o astfel de măsură, iar Polonia a spus că ar fi de asemenea de acord.

Rusia a anunțat că ar considera drept o declarație de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, a susținut luni fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

„Implementarea ideii provocatoare a Kievului și a altor idioți de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și autorizarea țărilor NATO să ne doboare dronele vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a scris politicianul rus pe canalul său de Telegram.