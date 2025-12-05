Opoziția depune astăzi moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Opoziţia depune vineri, 5 decembrie, o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor.

Ninel Peia, senatorul grupului Pace – Întâi România, a declarat că moţiunea de cenzură a strâns deja 119 semnături şi este susţinută şi de grupul parlamentar AUR. Aceasta va fi depusă vineri, la ora 11.00.

Deputatul Victor Ponta, exclus din PSD, dar care este încă parlamentar afiliat grupului PSD din Camera Deputaților, a anunţat marți că a semnat deja moţiunea de cenzură.

Ce spun Ilie Bolojan și liderii coaliției

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Viena, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, „se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul”.

Anterior, miercuri, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, despre moţiunea de cenzură a Opoziţiei, că în PSD au hotărât cu toţii să facă parte din această coaliţie şi nu s-a schimbat nimic iar în acest moment, hotărârea este în vigoare, potrivit News.ro.

„În momentul în care eşti la guvernare, ai luat o hotărâre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, în urmă, cu aproximativ şase luni, aproape cinci mii de colegi au votat, am hotărât cu toţii să facem parte din această coaliţie. Nu s-a schimbat nimic, n-am convocat absolut nimic. În acest moment, hotărârea este în vigoare”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament, întrebat despre o posibilă susţinere a moţiunii de cenzură.

La rândul său, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi, înainte de anunţul privind depunerea moţiunii, că, dacă cineva din coaliţie votează moţiunea de cenzură, înseamnă că această coaliţie s-a destrămat.

Ce șanse are să treacă moțiunea de cenzură

Moțiunea de cenzură este inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat, format din parlamentari aleși pe listele SOS România, și este susținută de parlamentarii AUR care o vor semna și vota.

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463, număr pe care opoziția nu-l are. În total, cele patru partide (PSD-PNL-USR-UDMR) care formează guvernul au 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament.

Guvernul şi-a angajat marţi răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra legii care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Potrivit Constituţiei, Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Dacă Guvernul nu este demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.