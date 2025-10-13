PSD, modificare doctrinară în statutul partidului: „Această definiție ne caracterizează mai bine”

PSD nu se mai autodefinește ca partid „progresist”, așa cum apare în actualul statut, ci ca partid „atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”.

Modificarea în statutul PSD a fost propusă în ședința de luni a Consiliului Politic Național al partidului.

Este modificat articolul 8 al statutului PSD astfel:

„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

Acum, acest articol din statut prevede:

„Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti”.

Grindeanu: Modificarea arată că PSD nu e un partid al experimentelor ideologice

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi.

Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.

Noua formulare a statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, spune liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-un comunicat transmis după ședința partidului.

„Este o clarificare doctrinară”

În conferința de presă susținută la finalul ședinței PSD, noul purtător de cuvânt al partidului, Alexandru Rafila, a spus că termenul „progresist” a căpătat în ultimii ani alte conotații față de acum 25 de ani, când a fost trecut în statutul formațiunii:



„Acest statut are 25 de ani. Cred că este o clarificare doctrinară, noi suntem un partid de centru stânga, respectăm valorile naționale, valorile tradiționale românești, valorile religioase. Cred ca scoaterea acestei sintagme de „progresist” din definiția PSD este firească. În 25 de ani, și termenul acesta s-a perimat și a căpătat altă conotație”.

Întrebat despre familia europeană și doctrina de stânga, care este progresistă, Rafila a răspuns:

„Fiecare partid are identitatea lui. Fiecare țară din Europa are anumite caracteristici culturale și faptul ca PSD a adoptat această definiție nu cred ca împiedică sau contrazice familia europeană”.

Întrebat dacă modificările sunt făcute pentru a putea concura mai bine cu AUR, Rafila a spus că „nu s-a pus această problemă. Este ceea ce simțim cu toții ca membri ai PSD”.

Social-democrații s-au reunit astăzi de la ora 16.00 și au stabilit convocarea Congresului pentru 7 noiembrie când va fi ales noul președinte. După aproape jumătate de an de interimat al lui Sorin Grindeanu, social-democrații vor alege un nou președinte. Decizia a fost luată în aceeași zi în care Titus Corlățean, singurul contracandidat anunțat al lui Grindeanu, a anunțat că se retrage din cursă.