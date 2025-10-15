Una dintre cele mai influente femei din America vine pentru prima dată în România

Celebra realizatoare de televiziune Oprah Winfrey vine în septembrie 2026 la București, la summitul de business Brand Minds, anunță organizatorii evenimentului, într-un comunicat de presă.

„Oprah Winfrey, lider media la nivel global, vine pentru prima dată în România pe 16 septembrie și va participa la summitul BRAND MINDS 2026. Celebra antreprenoare americană va fi prezentă pe scena BRAND MINDS, cel mai așteptat eveniment de business din Europa Centrală și de Est”, anunță organizatorii.

Evenimentul va avea loc pe 16 și 17 septembrie 2026, la Romexpo, și sunt așteptați „peste 5000 de participanți din peste 50 de țări”.

„Supranumită „Queen of All Media”, Oprah Winfrey este totodată și una dintre cele mai influente femei din SUA”, spun organizatorii, care notează că Oprah Winfrey va urca pe scena evenimentului „pentru a împărtăși lecții despre cum să conduci și să inspiri echipe în vremuri dificile, o temă extrem de relevantă pentru liderii și companiile care se confruntă cu transformări rapide și continue”.

Oprah este cea mai cunoscută prezentatoare americancă, celebră mai ales pentru emisiunea ei „The Oprah Winfrey Show”, difuzată timp de 25 de sezoane.

Biletele sunt puse în vânzare și încep de la 399 de euro.