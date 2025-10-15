Oprah Winfrey vine pentru prima dată în România la BRAND MINDS – cel mai așteptat summit de business din Europa Centrală și de Est

BRAND MINDS anunță oficial: Oprah Winfrey, lider în media la nivel global, vine pentru prima dată în România, pe data de 16 Septembrie, în cadrul ediției 2026 a summitului. Peste 5000 de participanți din peste 50 de țări sunt așteptați la BRAND MINDS 2026 – The Central & Eastern European Business Summit of the Year, conferința care aduce la București unele dintre cele mai mari minți de business ale momentului.

Oprah Winfrey va urca pe scena BRAND MINDS pentru a împărtăși lecții despre cum să conduci și să inspiri echipe în vremuri de adversitate, o temă extrem de relevantă pentru liderii și companiile care se confruntă cu transformări rapide și continue.

Dar Oprah nu este singura mare voce a ediției 2026. Pe aceeași scenă vor urca:

Seth Godin , legendă în marketing la nivel mondial, va explica modul în care deciziile de cumpărare sunt influențate de marketing într-o eră a opțiunilor infinite.



, legendă în marketing la nivel mondial, va explica modul în care deciziile de cumpărare sunt influențate de marketing într-o eră a opțiunilor infinite. Prof. Costas Markides (London Business School) – unul dintre cei mai respectați profesori de strategie de business din lume, care va susține un Business Strategy Masterclass în a2a zi de eveniment, despre cum să construiești o companie rezilientă într-un context de schimbare continuă.



(London Business School) – unul dintre cei mai respectați profesori de strategie de business din lume, care va susține un în a2a zi de eveniment, despre cum să construiești o companie rezilientă într-un context de schimbare continuă. Loredana Pădurean , profesor premiat la MIT & Boston Northeastern University – va oferi liderilor soluții pentru a construi echipe de top în era muncii hibride.



, profesor premiat la MIT & Boston Northeastern University – va oferi liderilor soluții pentru a construi echipe de top în era muncii hibride. Stéphane Garelli, expert în economie globală și fost Managing Director al World Economic Forum – va dezvălui strategiile prin care națiunile și companiile reușesc să prospere în climatul economic actual.



„The future is already here. Are you ready for it?” – aceasta este întrebarea la care BRAND MINDS 2026 îi provoacă să răspundă pe toți liderii, antreprenorii și echipele care vor fi prezente.

Evenimentul se va desfășura la București, la Romexpo, reunind CEOs, antreprenori, directori și echipe din companii de top, într-un cadru dedicat învățării, schimbului de idei și conectării cu minți strălucite la nivel global.

Peste 1500 de locuri sunt deja ocupate. Organizatorii atrag atenția că biletele se vor epuiza repede, iar participarea în echipă este recomandată pentru maximizarea impactului și implementarea rapidă a strategiilor prezentate la evenimente.

Despre BRAND MINDS



BRAND MINDS este cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, organizat anual la București. Evenimentul aduce pe aceeași scenă lideri globali, experți și vizionari, oferind participanților acces la cunoștințe de ultimă oră, inspirație și oportunități de networking la cel mai înalt nivel.

