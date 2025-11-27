Orașul bulgăresc Ruse adoptă o declarație împotriva construcției unui incinerator de deșeuri la Giurgiu

Ruse, Bulgaria. Vedere spre orașul Giurgiu din România, peste Dunăre. Credit foto: Luca Prestia / Alamy / Profimedia

Consiliul Municipal din orașul bulgar Ruse a adoptat joi, în unanimitate, o declarație împotriva construcției unui incinerator de deșeuri spitalicești în orașul vecin Giurgiu din România.

Propunerea a fost făcută de președintele Consiliului Municipal Ruse, Hristo Beloev, care a reamintit că la Giurgiu a avut loc marți o ședință comună a consiliilor municipale din cele două orașe, în cursul căreia s-a discutat textul declarației, relatează Agerpres.

Obiectivul este exprimarea poziției celor două municipalități față de intențiile unui investitor de a construi un incinerator pe teritoriul municipiului Giurgiu, periculos de aproape de zone populate, reprezentând un pericol imediat și potențial pentru un mediu sănătos și sigur pentru locuitorii ambelor orașe.

Declarația afirmă de asemenea că reacțiile publice din Giurgiu și Ruse arată clar o preocupare puternică și opoziția categorică a locuitorilor de a avea un astfel de incinerator în imediata apropiere a zonelor populate.

Consilierii municipali au cerut transparență imediată și completă din partea investitorului și a tuturor organismelor de stat competente privind riscurile potențiale, printr-o evaluare completă, obiectivă și independentă a impactului de mediu și asupra sănătății umane în cele două municipii.

Ei au insistat că instituțiile de stat competente trebuie să întreprindă toate demersurile legale și concrete și să susțină interesele locuitorilor din Ruse și Giurgiu de a li se proteja dreptul la un mediu sigur, curat, sănătos și sustenabil.