În timp ce mai mulți primari au anunțat că interzic păcănelele, un edil vine cu o altă strategie. „Avem peste 250 de angajați în acest domeniu”

Jocurile de noroc nu vor fi interzise în municipiul Focşani, însă vor putea funcţiona doar în anumite zone stabilite de administraţia locală, situate la periferia oraşului, în afara zonelor centrale şi a perimetrelor cu trafic pietonal ridicat, frecventate de tineri, informează Agerpres. Totodată, se vor lua măsuri pentru creșterea încasărilor municipalității din această activitate.

Potrivit regulamentului adoptat, miercuri, de Consiliul Local (CL), activitatea va fi permisă exclusiv în anumite zone adiacente centurii municipiului, în perimetre reglementate prin Planul Urbanistic General.

„Am considerat că este oportun să propun un amendament prin care să interzicem în continuare, aşa cum am propus iniţial, jocurile de noroc desfăşurate în interiorul municipiului Focşani, cu excepţia unor zone prestabilite. (…). Este vorba despre mai multe zone adiacente centurii municipiului Focşani, respectiv Calea Munteniei, Calea Moldovei, E85, DN23 şi DN23A”, a declarat primarul municipiului Focşani, Cristian Misăilă, în cadrul şedinţei Consiliului Local.

Am constatat că, deşi din informaţiile obţinute oficial de la Inspectoratul Teritorial de Muncă reieşea că există doar trei angajaţi în acest domeniu, în realitate sunt peste 250 de angajaţi doar în municipiul Focşani. Cristian Misăilă, primarul orașului Focșani

Venituri doar din impozitele plătite de trei salariați

Edilul a arătat că modelul adoptat de municipalitate este similar celui implementat în alte oraşe din ţară, unde operatorii de jocuri de noroc au fost relocaţi în afara zonelor dens populate.

Primarul a susţinut că noul regulament ar putea aduce venituri suplimentare importante la bugetul local, în condiţiile în care, în prezent, municipiul beneficiază foarte puţin fiscal de pe urma acestei activităţi.

„Primăria municipiului Focşani, bugetul local, încasează sume infime, adică undeva la 63% din impozitul pe venit aferent salariilor celor trei angajaţi declaraţi la ITM. Nimic altceva. Pentru că majoritatea jocurilor de noroc, având sediul în Bucureşti, îşi declară veniturile la Bucureşti, impozitul pe profit şi venituri la Bucureşti, impozitul pe dividende la Bucureşti, iar noi, focşănenii, nu rămânem cu nimic din această activitate”, a susţinut primarul Misăilă.

La nivelul municipiului funcţionează peste 450 de aparate tip slot-machine, care ar putea aduce, anual, la bugetul local, peste 1,8 milioane lei.

„Peste 450 de aparate de jocuri de noroc tip slot-machine, ‘păcănele’, aşa cum le cunoaştem, calculate la 12 metri pătraţi aparent pentru fiecare maşină, la 2.000 de lei pe metru pătrat pe an, înseamnă (…) venituri estimate de aproximativ cel puţin 1,8 milioane de lei anual la bugetul local”, a mai spus primarul.

Conform hotărârii adoptate, operatorii care deţin autorizaţii de exploatare valabile emise de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc îşi vor putea continua activitatea până la expirarea acestora. Ulterior, aceştia vor putea funcţiona doar în zonele permise de regulament şi numai în baza unei autorizaţii de funcţionare emise de municipalitate.

Cum s-a modificat legea

Până la începutul anului, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată în 24 februarie, Guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

De atunci, mai mulți primari, cum ar fi cei din Slatina, Brăila, Ploiești, Iași sau Bacău au anunțat că vor interzice jocurile de noroc la ei în oraș.

Există însă și orașe care s-au limitat la a impune restricții suplimentare, concomitent cu măsuri menite să crească încasările municipalităților sub formă de taxe și impozite.

De exemplu, Primăria Caracal a decis taxarea anuală cu câte 1.500 lei/metru pătrat a fiecărei săli de jocuri de noroc în vederea autorizării.

Totodată, se prevede adaptarea faţadelor sălilor de jocuri de noroc la arhitectura zonei şi interzicerea luminilor decorative pe acestea. Afişajul exterior trebuie să fie limitat la denumirea operatorului şi la un simbol de identificare. Se va interzice expunerea de imagini sugestive privind câştiguri, premii sau stiluri de viaţă asociate jocurilor de noroc.