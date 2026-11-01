Orașul din România care a ajuns de pe locul 2 la prețurile mici la cea mai mare scumpire a coșului alimentar

Un locuitor din Târgoviște plătea pentru un coș de zece alimente de bază 79,3 lei, în august 2022. Mai puțin dădeau doar cei din Târgu Jiu. Patru ani mai târziu, același coș costă în Târgoviște 122,8 lei. Este o creștere de 55%, cea mai mare raportat la cele 41 de municipii reședință de județ pentru care Statistica publică prețuri medii.

Orașul a urcat astfel de pe locul 2 pe locul 31 în clasamentul celor mai ieftine coșuri.

Coșul pe care l-am construit din datele Institutului Național de Statistică (INS) conține câte un kilogram de cartofi, roșii, castraveți, fasole păstăi, ardei gras, vinete, prune și brânză de oaie, plus un litru de lapte și zece ouă. Am comparat lunile august din 2022 și din 2026, ca sezonalitatea legumelor să nu distorsioneze rezultatul. La nivelul mediei orașelor, coșul s-a scumpit de la circa 93 de lei în august 2022 la aproximativ 113 lei în august 2026, adică aproximativ 21%.

Saltul din Târgoviște are o explicație precisă. Kilogramul de brânză de oaie a urcat de la 34,5 la 58,75 lei, cel mai mare preț din țară în august 2026. Fasolea păstăi s-a dublat, de la 7,17 la 14,67 lei pe kilogram. Doar aceste două produse explică mai mult de jumătate din scumpire.

Pe podium urmează Reșița (+46%) și Tulcea (+45%). În Tulcea, roșiile au ajuns de la 3,83 la 12,07 lei pe kilogram, adică mai mult decât triplu. Oradea (+42%), Deva și Constanța (ambele cu circa +37%) completează lista orașelor unde coșul a crescut cu peste o treime.

Oraș Coș august 2022 Coș august 2026 Creștere Târgoviște 70,32 lei 109,32 lei 55,5% Reșița 74,71 lei 109,63 lei 46,7% Tulcea 78,40 lei 113,81 lei 45,2% Oradea 78,28 lei 109,55 lei 39,9% Constanța 77,04 lei 104,72 lei 35,9%

Nu legumele au scumpit coșul de cumpărături

Dacă ne uităm la produse, nu la orașe, scumpirea vine din altă parte decât ar sugera titlurile despre „roșii de 12 lei”. Laptele s-a scumpit cel mai mult. Prețul mediu pe litru a urcat de la 4,61 la 6,52 lei, cu 41%.

Laptele s-a scumpit în 38 din cele 40 de orașe pentru care există date în ambii ani, iar în Deva s-a dublat. Ouăle urmează aproape la egalitate: de la 1,13 la 1,59 lei (+40%), iar în orașul tipic creșterea a fost de 50%. Brânza de oaie s-a scumpit cu 32%.

La polul opus, legumele de vară au rămas surprinzător de stabile. Castraveții s-au scumpit cu 5%, fasolea păstăi s-a ieftinit ușor, iar vinetele costă azi, în medie, cu 6% mai puțin decât în august 2022. În 28 din 41 de orașe, vinetele sunt mai ieftine decât acum patru ani.

Piatra Neamț, coșul cel mai ieftin

Cel mai ieftin coș din țară se cumpără în Piatra Neamț: 93,9 lei în august 2026. Orașul nu a pornit de jos. În 2022, era la mijlocul clasamentului, dar coșul s-a scumpit acolo cu doar 2% în patru ani. După Piatra Neamț urmează Brăila (96,1 lei) și Târgu Jiu (99 lei). Bistrița este singurul oraș în care coșul s-a ieftinit (-3,4%), deși rămâne peste pragul de 100 de lei.

La capătul celălalt, Timișoara și Sfântu Gheorghe sunt practic la egalitate, la aproape 133 de lei. Tulcea (131,8 lei) și Cluj-Napoca (129,6 lei) vin imediat după. Distanța dintre cel mai ieftin și cel mai scump oraș a ajuns la 39 de lei, adică 42% din valoarea coșului din Piatra Neamț. Pentru zece alimente de bază, diferența nu mai e una de nuanță.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale, poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Cum se compară aceste rezultate cu inflația

Indicii Prețurilor de Consum furnizați pentru august 2026 față de august 2022 arată o scumpire cumulată de 34,13% pentru totalul bunurilor și serviciilor. Creșterea este de 30,37% pentru mărfurile alimentare, de 31,17% pentru mărfurile nealimentare și de 48,32% pentru servicii. Un indice de 130,37 înseamnă o creștere de 30,37%, pe întregul interval de patru ani.

Creșterea coșului din Târgoviște depășește astfel cu 25,09 puncte procentuale scumpirea alimentelor indicată de Indicele Prețurilor de Consum (IPC). Comparația oferă context, dar indicatorii au construcții diferite: coșul analizat conține doar zece produse în cantități fixe, în timp ce IPC folosește ponderi bazate pe structura cheltuielilor gospodăriilor.

În coșul ales aici, un kilogram de brânză influențează totalul mult mai mult decât un ou. Prin urmare, clasamentele descriu strict aceste cumpărături, iar alte cantități pot modifica rezultatele.

Piatra Neamț este cel mai ieftin dintre cele 41 de orașe analizate pentru acest coș, fără ca rezultatul să stabilească un clasament general al costului vieții.