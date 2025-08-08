Orașul din România unde în iulie a fost depășit un record meteo de la 1947

Luna iulie a fost cu aproape 2 grade Celsius mai caldă decât ar fi normal în România și au fost temperaturi de peste 43 °C în Oltenia și de peste 40 de grade Celsius în Ardeal. Au fost stabilite 11 noi recorduri de căldură, au fost și ploi intense, dar și căderi dure de grindină, arată caracterizarea climatologică publicată de ANM.

Cel mai vechi record depășit în iulie 2025 este de la 1947, la stația meteo din Alba Iulia. Au fost +40,6 °C luna trecută, cu nouă zecimi de grad mai mult față de valoarea de acum 88 de ani. Alba Iulia a avut un an 2025 cu multe recorduri: acolo s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din țară în luna aprilie (+31,3 °C după mijlocul lunii), iar în ianuarie a fost stabilit un nou record: +17,9 °C, spulberând cu 2,5 grade un record de la 1948.

Recordul de căldură depășit cu cea mai mare marjă a fost la Chișineu-Criș, +41 °C , cu 1,3 C peste valoarea din iulie 2024. În general noile recorduri nu depășesc vechiul record cu mai mult de jumătate de grad Celsius.

Temperatura medie lunară a aerului pe țară, calculată din datele de la 129 de stații meteorologice, din luna iulie 2025, a avut valoarea de 22,1 °C, fiind cu 1,7 °C mai mare față de mediana intervalului de referință (1991 – 2020), arată caracterizarea publicată de ANM.

Luna iulie 2025 se clasează în acest pe locul al cincilea în topul celor mai calde luni iulie din ultimii 65 de ani. Cele mai reci luni au fost în verile anilor 1978, 1979 și 1984.

Extreme meteo în luna iulie 2025

Cea mai scăzută temperatură: -1,9 °C la Vf. Omu, în 21 iulie.

Cea mai ridicată temperatură: +43,4 °C, la Calafat, în 26 iulie

Cea mai scăzută medie lunară de temperatură: 8,6 °C, la Vf. Omu

Cea mai ridicată medie lunară de temperatură: 26,7 °C, la Călărași și Zimnicea.

Media temperaturii pe țară: 22,1 °C

Unde a fost cel mai cald față de normal: abatere de 3,4 °C la stația meteorologică Slatina

Stația meteo cu cele mai multe precipitații: 233,1 mm la Bâlea Lac

Stația meteo cu cele mai puține precipitații față de normal: abatere de 89,3% la Bechet

Cel mai mare diametru al bobului de grindină: 8,0 cm, raportat în localitatea Vadu Negrilesei (comuna Stulpicani) din județul Suceava.

Cele mai multe zile caniculare, peste 15, s-au înregistrat izolat, în unele sectoare ale luncii Dunării din Oltenia (zona Calafat) și Muntenia (zona Giurgiu).

