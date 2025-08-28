Orchestra care a luat naștere „ca să-i arate lui Putin că nu poți reduce la tăcere ucraineni”: „Am vrut să-mi transform oroarea în acțiune”

Orchestra Ukrainian Freedom a fost creată imediat după ce Vladimir Putin a declanșat războiul și susține recitaluri prin întreaga lume în care prezintă ororile prin care au trecut ucraineanii pe parcursul a 3 ani și jumătate de război. Luni, a avut o reprezentație la București la Festivalul George Enescu. Într-un interviu oferit apoi pentru Europa Liberă, dirijoarea Keri Lynn Wilson a spus că înființarea orchestrei și prezența la festivaluri este un mesaj direct adresat președintelui rus Vladimir Putin.

„Am fost îngrozită de acțiunile întreprinse de Putin și regimul său pentru a invada Ucraina. Sunt o canadiano-ucraineană mândră și am vrut să iau măsuri imediat. Am vrut să-mi transform oroarea în acțiune. M-am gândit să creez o orchestră formată din cei mai buni muzicieni din Ucraina, care să le reprezinte puterea, măiestria și să-i arate lui Putin că nu poți reduce la tăcere ucrainenii, nu le poți ucide cultura, iar misiunea noastră este să luptăm pe frontul cultural și să prezentăm cultura ucraineană”, a declarat ea.

Continuarea războiului este un impediment inclusiv pentru orchestră întrucât este formată din 75 de membri dintre care aproape 40 trăiesc în prezent în Ucraina. Pentru ca bărbații din această orchestră să părăsească țara este nevoie de permisiune specială din partea autorităților. Mai mult, a pierdut un membru, unul dintre percuționiștii orchestrei, care a fost și fost recrutat și se află pe front.

Recitalurile prezintă ororile din Ucraina

Recitaluri au rolul de a prezenta în detaliu evenimentele care se întâmplă în Ucraina. În deschiderea concertului de la București a fost interpretată compoziția Suită din opera „Mothers of Kherson” a ucraineanului Maxim Kolomiiets, care transpune în muzică drama mamelor Herson care și-au pierdut copiii răpiți de ruși.

„Bucea este foarte foarte importantă pentru noi. Este o lucrare scrisă de colega mea, compozitoarea ucraineană Victoria Poleva. Ea a scăpat din Kiev chiar la începutul invaziei și a trebuit să treacă prin Bucea și a văzut ororile. Așa că a pus toată emoția în această lucrare frumoasă, care este puternică și ne oferă un sentiment de lumină, de la tragedie la speranță”, explică dirijoarea.

Deși a fost înființată ca o reacție la declanșarea războiului de către Putin, finalul conflictului nu va duce și la desființarea orchestrei. „După război, plănuim un turneu al victoriei și să mergem în turneu în Ucraina și, bineînțeles, vom continua pentru totdeauna ca simbol al măreției Adevărului al binelui asupra răului”, explică Lynn Wilson.

Înainte de participarea la Festivalul Enescu, Ukranian Freedom a cântat pe marile scene ale lumii – BBC Proms și Barbican din Londra, Concertgebouw din Amsterdam, Elbphilharmonie din Hamburg, Lincoln Center din New York și Kennedy Center din Washington DC,