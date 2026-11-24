Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și emisarul președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la momentul și modul în care ar trebui abordată problema arhitecturii de securitate europene în cadrul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Un punct de fricțiune a apărut între Uniunea Europeană și Statele Unite cu privire la ordinea în care trebuie derulate negocierile de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în special cu privire la momentul și modul în care ar trebui abordată problema arhitecturii de securitate europene.

Liderii europeni consideră acest subiect o capcană a Rusiei și insistă că mai întâi trebuie să se ajungă la un armistițiu în Ucraina. Însă, într-o postare pe rețelele de socializare, emisarul special al SUA, Jared Kushner, care mediază negocierile, a afirmat că această chestiune ar trebui abordată direct, fără amânare, scrie Euronews.

„Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi finalizate separat de arhitectura de securitate europeană de după război. Cele două aspecte trebuie luate în considerare împreună”, a scris Kushner.

Printre aceste garanții potențiale, a spus trimisul lui Trump, se numără o prevedere inspirată din articolul 5 al NATO privind apărarea colectivă, menită să ajute Ucraina în cazul unui nou atac din partea Rusiei.

Președintele Donald Trump ar aproba o clauză similară articolului 5 numai dacă „acordurile de securitate mai ample ar face extrem de improbabil ca garanția să fie vreodată invocată”, a avertizat Kushner.

Acest lucru, a susținut el, face necesar ca această chestiune să fie pusă pe masa negocierilor încă de la început, ca parte a unui acord mai amplu.

„Nimic nu este convenit până când nu se ajunge la un acord”, a spus el.

Ciocnire cu pozițiile liderilor europeni

Afirmația lui Kushner a intrat în contradicție cu poziția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor lideri europeni.

Toți sunt de acord că revine Rusiei sarcina de a restabili arhitectura de securitate pe care națiunile europene au stabilit-o după cel de-al Doilea Război Mondial prin numeroase tratate și convenții și pe care Moscova a încălcat-o atunci când a invadat Ucraina.

Von der Leyen afirmă că discuțiile privind arhitectura de securitate depind de stabilirea de către Rusia a unui armistițiu în Ucraina și de demonstrarea unui angajament sincer față de pace.

Întrebată despre ultima postare a lui Kushner, Comisia și-a menținut poziția.

„Poziția noastră nu s-a schimbat față de săptămâna trecută”, a declarat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei, ca răspuns la o întrebare adresată de publicația europeană.

„Așadar, odată ce se va ajunge la un armistițiu, vor putea avea loc discuții privind arhitectura de securitate a Europei. Aceste discuții trebuie să se desfășoare în cadrul unui for adecvat, adică cu implicarea deplină a aliaților din NATO și a statelor membre ale UE”, a adăugat ea.

„Așadar, ne menținem poziția”, a punctat Pinho.

Merz insistă pentru „secvența corectă”

Joi trecută, cancelarul Friedrich Merz a susținut punctul de vedere al Ursulei von der Leyen în timp ce-i găzduia pe aliații internaționali ai Ucrainei, cu ocazia unei reuniuni a Coaliției de Voință, la Berlin. Jared Kushner și celelălalt emisar al SUA, Steve Witkoff, au participat și ei la întâlnirea de la Berlin.

În cadrul reuniunii s-a manifestat o opoziție fermă față de orice încercare de a împărți continentul european în sfere de influență.

„Ceea ce este necesar acum este secvența corectă, ordinea corectă: mai întâi pacea în Ucraina, apoi acorduri privind securitatea euro-atlantică”, a declarat Merz în cadrul conferinței de presă de închidere.

„Moscova știe: pretențiile sale maximaliste din decembrie 2021 sunt nerealiste”, a adăugat cancelarul german.

Cerințele Moscovei

Aceste pretenții au reapărut într-un document prezentat de Rusia în cadrul ultimei runde de negocieri de la Abu Dhabi. Potrivit ziarului New York Times, lista de cerințe solicită NATO să-și înceteze extinderea, să-și retragă trupele la granițele din 1997 și să oprească sprijinul militar acordat Ucrainei.

Europenii au respins categoric aceste solicitări, afirmând că reprezintă o manevră menită să distragă atenția de la Ucraina și să obțină puteri de veto la care Rusia nu are dreptul.

„Ceea ce nu se poate întâmpla este să fim forțați să retragem NATO la granițele din 1997 sau ca alții, în afara aliaților înșiși, să decidă asupra poziției noastre”, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Însă importanța pe care atât Moscova, cât și Washingtonul au acordat-o arhitecturii de securitate face din ce în ce mai dificil pentru europeni să o ignore. În privat, oficialii recunosc că subiectul va trebui discutat într-un fel sau altul.

Adevăratul test va avea loc atunci când și dacă Rusia va fi de acord să poarte discuții multilaterale cu SUA, Ucraina și Europa în același timp, lucru pe care până acum a refuzat să îl facă.

În postarea lui, Kushner a mai afirmat că SUA intenționează să ajungă la o „înțelegere comună” privind arhitectura de securitate „în următoarele săptămâni”.