Ordinul emis de ministrul Dezvoltării, în cazul balcoanelor închise fără autorizație. În ce cazuri „statul nu mai poate da amenzi”

Alexandru Stoica a declarat că a emis joi un ordin de ministru pentru a clarifica situația balcoanelor închise fără autorizație, pentru a elimina „speculațiile despre impozit dublu, taxe înzecite sau sume exagerate pentru a legaliza balcoanele închise”.

Anunțul vine în contextul în care noul Cod al urbanismului, intrat în vigoare pe 25 august 2026, prevede o fereastră tranzitorie de un an pentru intrarea în legalitate a construcțiilor fără autorizație, potrivit Universuljuridic.ro.

Întrebat săptămâna trecută la Antena 3 despre o posibilă dublare a impozitului pentru cei care și-au închis balcoanele fără autorizație, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, afirmase că nu se pune problema, dar că persoanele aflate în astfel de situații fie vor intra în legalitate, fie vor risca să fie amendate.

În postarea de joi, 5 noiembrie, ministrul a spus că „legea pedepsește construcțiile ilegale, nu termopanele de la balcon”.

„Majorarea de 100% a fost gândită pentru clădiri ridicate integral fără autorizație. Să dublezi impozitul pe 70–80 de metri pătrați de apartament legal pentru 3–4 metri pătrați de balcon ar fi disproporționat și contrar spiritului legii”, a scris Alexandru Stoica.

El a mai precizat că „taxele înzecite privesc doar regimul tranzitoriu pentru indisciplina gravă în construcții”, în timp ce „regularizarea verifică dacă balconul este sigur” și „nu caută intenționat motive de amendă”, iar taxele în acest caz sunt unele „standard”.

„Ce s-a prescris rămâne prescris”

Ministrul Dezvoltării a spus că nu mai pot fi date amenzi „pentru balcoanele închise de peste 3 ani”.

„Ce s-a prescris rămâne prescris. Pentru balcoanele închise de peste 3 ani, statul nu mai poate da amenzi, iar legea nu obligă primăriile să inventarieze balcoanele. Nu există termen-limită pentru balcoane. Închiderea balconului la bloc, fără extindere pe domeniul public, la parter intră în regimul permanent. Autorizația de regularizare se poate cere oricând, nu doar până la termenul de 25 august 2027”, a mai declarat oficialul.

El a adăugat, de asemenea, că un bloc construit legal nu poate deveni ilegal din cauza unui balcon închis.

„Blocul are autorizație de construire, iar termopanul de la balcon nu o anulează. Impozitul rămâne cel normal, pe cota-parte din clădirea legală. Spiritul legii este de a-i pedepsi pe cei care construiesc ilegal, nicidecum pe românii de bună-credință care au vrut doar să se apere de frig”, a conchis ministrul Alexandru Stoica.