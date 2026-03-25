Ordonanța carburanților a fost modificată. Trei mari companii scapă de tăierea profitului și scad amenzile pentru speculă

Proiectul de ordonanță privind măsurile pe piața carburanților, pus în dezbatere luni de Ministerul Energiei, a fost modificat pe circuitul de avizare, conform surselor HotNews. Textul nu conține măsuri de reduceri ale accizelor la carburanți, așa cum a cerut PSD.

HotNews a solicitat Ministerului Energiei un punct de vedere legat de aceste modificări, iar când îl vom primi, îl vom publica.

Ordonanța este în acest moment blocată birocratic, fiind contestată atât de sindicate, care au refuzat să participe la discuțiile tripartite din această dimineață cu Guvernul, cât și de patronate și de PSD, partid care cere Guvernului să includă în ordonanță și reducerea accizelor.

Principalele modificări față de varianta inițială, conform documentului obținut de HotNews:

Nu mai sunt limitate cu 50% marjele de profit ale producătorilor de carburanți, ci doar ale celor care importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.

Producătorii de carburanți sunt și cele mai mari companii petroliere din România, care dețin rafinării: OMV Petrom, Rompetrol și Lukoil. Aceștia vor fi așadar exceptați de la reducerea adaosurilor comerciale.

Nu mai este interzis exportul de benzină, ci doar cel de motorină, cu acordul Ministerului Energiei și al Economiei.

Amenzile pentru speculă nu mai sunt între 5 și 10% din cifra de afaceri, ci au scăzut la 0,5% – 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.

Rămâne valabilă prevederea privind reducerea componentei bio din benzină de la 8% la 2%.

Potrivit informațiilor HotNews, proiectul de act normativ a fost modificat în urma propunerilor venite din piață și din partea unor instituții avizatoare.

Cele mai mari confederații sindicale din România au boicotat discuțiile cu Guvernul și cu patronatele privind ordonanța pregătită de Cabinetul Bolojan pentru a contracara creșterea prețurilor carburanților. Liderii sindicali s-au întâlnit însă cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, partid care cere Guvernului să introducă și reducerea accizelor în această ordonanță.

În replică, liberalii spun că îi așteaptă pe social-democrați „să revină la masa coaliției și să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate și cu asumarea răspunderii comune pentru consecințele lor”: „Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate și cu responsabilitate față de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine“, se arată într-un comunicat al PNL”.

Premierul Ilie Bolojan a precizat, marți seară, la Euronews, că există pe masa Guvernului și posibilitatea reducerii accizelor la începutul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția prețurilor.