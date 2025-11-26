Ordonanță de urgență pentru cazul Lukoil, companie afectată de sancțiunile SUA. Guvernul introduce un nou mecanism de „supraveghere extinsă”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, mieruri, în dezbatere publică, un proiect de act normativ menit să ofere Guvernului instrumentele necesare să gestioneze sancțiunile SUA asupra activelor Lukoil. Proiectul introduce un mecanism de „supraveghere extinsă”, care permite Guvernului să intervină direct în activitatea companiilor din România care sunt afectate de sancțiuni.

Mecanismul se aplică în două situații:

Sancțiuni obligatorii: Când o companie românească este vizată de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană (UE) sau Organizația Națiunilor Unite (ONU), care sunt obligatorii pentru România.

Efecte colaterale: Când o companie românească este afectată de sancțiuni unilaterale impuse de alte state (precum SUA), care nu sunt direct obligatorii pentru România, dar care blochează sau îngreunează activitatea operatorului economic.

Guvernul poate decide instituirea supravegherii extinse, fie din oficiu (cu avizul CSAT), fie la cererea companiei afectate.

Intervenția Guvernului este justificată doar dacă efectele sancțiunilor au un impact economic semnificativ, cum ar fi:

Distorsionarea unui sector economic întreg.

Afectarea unui operator economic important, ducând la creșterea semnificativă a prețurilor.

Periclitarea securității energetice a României.

Statul poate desemna un supraveghetor

Dacă Guvernul instituie această măsură printr-o hotărâre, va desemna un reprezentant, cu rol de supraveghetor, care va avea dreptul să participe ca observator la toate ședințele de management (AGA, Consiliu de Administrație) și să aibă acces în toate locațiile și la toate documentele companiei.

Scopul este de a se asigura că firma respectă sancțiunile internaționale și, în același timp, că activitatea sa esențială pentru economia românească nu este blocată nejustificat. Măsura poate fi revocată de Guvern dacă situația revine la normal.

Rafinăria Lukoil este sub sancțiunile SUA

Sancțiunile SUA au intrat în vigoare vineri, începând cu ora 19.00, în privința rafinăriei Petrotel – Lukoil. În cazul benzinăriilor, sancțiunile se aplică începând cu 13 decembrie.

Întrebat despre situația rafinăriei, președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că ‘nu se va întâmpla nimic dramatic’ în următoarele săptămâni.

De câteva săptămâni, rafinăria Petrotel este în mentenanță, ceea ce înseamnă că, oricum, în această perioadă, nu funcționează. Începând cu 21 noiembrie, când intră în vigoare sancțiunile, vor fi blocate plățile legate de rafinărie. Nu există informații despre ce se întâmplă cu cei aproximativ 500 de angajați de la Petrotel.

Ce active deține Lukoil în România

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Mai deține și compania Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, care se ocupă de comerțul angro cu combustibili.

De asemenea, are o participație de 87% în perimetrul Trident din Marea Neagră, pentru explorarea gazelor, alături de compania Romgaz.

Soarta acestor active este incertă, din cauza sancțiunilor impuse de SUA. În urmă cu o săptămână, ministrul energiei Bogdan Ivan și președintele Nicușor Dan vorbeau despre posibilitatea ca statul să preia temporar activele Lukoil. Însă, acum, se pune problema ca statul să nu mai încerce o astfel de preluare, deoarece ar fi costuri prea mari pentru operarea rafinăriei, sute de milioane de euro, bani de care Guvernul nu dispune, potrivit unor surse guvernamentale.