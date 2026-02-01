Organizația Medici fără Frontiere va fi expulzată din Gaza. Motivele invocate de Israel

Israelul a decis duminică să pună capăt activităţilor realizate de Medici fără Frontiere (MSF) în Fâşia Gaza până pe 28 februarie din cauza refuzului organizaţiei de a furniza lista angajaţilor săi palestinieni, transmite EFE, citată de Agerpres.

Ministerul Diasporei, responsabil cu înregistrarea organizaţiilor umanitare, a anunţat că va „pune punct capăt activităţilor” MSF pe teritoriul palestinian pentru că nu a furnizat această listă, o obligaţie „aplicabilă tuturor organizaţiilor umanitare care operează în regiune”.

În luna decembrie, ministerul a indicat că va interzice unui număr de 37 de organizaţii umanitare, inclusiv MSF, să opereze în Fâşia Gaza începând cu 1 martie, pentru că nu au furnizat informaţii detaliate despre personalul palestinian.

El a afirmat că doi angajaţi ai MSF aveau legături cu mişcarea islamistă palestiniană Hamas şi cu aliatul său, Jihadul Islamic, ceea ce ONG-ul neagă categoric.

Duminică, ministerul a declarat că MSF s-a angajat la începutul lunii ianuarie să împărtăşească lista, dar că, „în pofida angajamentului său public, organizaţia s-a abţinut” să o transmită.

„Ulterior, MSF a anunţat că nu intenţionează să iniţieze procesul de înregistrare, contrazicându-şi declaraţiile anterioare”, a adăugat ministerul, anunţând că ONG-ul ar trebui să îşi înceteze operaţiunile şi să părăsească Fâşia Gaza până pe 28 februarie.

Într-un comunicat publicat vineri, MSF a declarat că a acceptat în ianuarie, ca măsură „excepţională”, să împărtăşească „o listă parţială” cu numele membrilor personalului său palestinian şi internaţional, „sub rezerva unor angajamente clare privind siguranţa lor”.

„În pofida acestor eforturi repetate, în ultimele zile a devenit evident că nu este posibil niciun dialog cu autorităţile israeliene pentru a obţine garanţiile necesare”, a adăugat ONG-ul, care a decis, ca urmare, să nu împărtăşească „lista personalului său palestinian şi internaţional cu autorităţile israeliene”, potrivit comunicatului citat.