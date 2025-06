Orhidee rară în Marea Britanie, observată din nou în natură după aproape un secol

O orhidee rară, a cărei specie a fost pe punctul de a dispărea din Marea Britanie, a fost observată pentru prima dată în sălbăticie după o pauză de aproape un secol, recompensând astfel îndelungi eforturi de conservare a naturii, au anunțat marți mai mulți experți din acest domeniu, relatează Agerpres.

Orhideea „Papucul doamnei”, de forma unei cupe galbene și cu petale violet, avea reputația unei specii dispărute la începutul secolului al XX-lea în Regatul Unit, după ce devenise victima culesului excesiv asociat cu entuziasmul publicului larg față de aceste flori în epoca victoriană (1837-1901).

Dar, în 1930, o floare singuratică a fost văzută într-un loc izolat din parcul Yorkshire Dales, situat în nordul Angliei. Amplasamentul ei a fost ținut în mare secret, iar echipe de voluntari s-au succedat acolo pentru a se evita ca floarea să fie furată.

Pentru prima dată de la acea descoperire, aproape un secol mai târziu, Yorkshire Wildlife Trust și alte asociații de conservare a naturii au detectat o nouă orhidee în stare sălbatică într-un loc de reintroducere a speciei, în iunie 2024.

În urmă cu doi ani, această organizație a primit o subvenție de la Natural England, organismul public însărcinat cu protejarea mediului înconjurător, cu scopul de a crește aceste orhidee și de a le replanta apoi în regiuni adaptate specificităților lor.

„Faptul de a vedea o populație sănătoasă de Papucul doamnei revenind în regiunea sa de origine și de a fi capabilă să se reproducă ne oferă o speranță reală pentru viitor”, a declarat Jono Leadley, care gestionează acest proiect pentru Yorkshire Wildlife Trust.

Did you catch us on @Channel4News last night? 🌼



After decades of work, one of Britain’s rarest wildflowers is back in the wild for the first time in nearly 100 years — thanks to @YorksWildlife!



📺 Skip to 48:48 to watch: https://t.co/RohGBYo9eb pic.twitter.com/2fEntqpNO3