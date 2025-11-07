[P] Ai cumpărat, ai câștigat: cum funcționează sistemul Monedele Avantaj?

Te-ai întrebat vreodată cum poți obține mai mult din fiecare plată pe care o faci zi de zi? Programul de loialitate transformă achizițiile obișnuite în beneficii reale. Află, pas cu pas, cum funcționează acest sistem, dar și cum să profiți din plin de recompense, indiferent de stilul tău de viață!

Ce este programul de loialitate?

Programul s-a dezvoltat pentru a oferi un mecanism clar și ușor de folosit tuturor celor care obișnuiesc să achite prin Card Avantaj, inclusiv în rate fără dobândă*. Oricine deține un astfel de card devine automat membru și poate începe să strângă Monede Avantaj fără pași suplimentari.

Monedele Avantaj reprezintă un tip de recompensă digitală pe care o acumulezi automat atunci când folosești Card Avantaj. Acest program răsplătește fiecare tranzacție eligibilă, iar monedele primite se pot folosi la cumparaturi în rețeua de comercianti parteneri pentru plata tranzactiilor de pana la 50 de lei din extrasul de credit, precum si pentru achizitia de vouchere si experiente inedite.

Cum aduni Monede Avantaj?

Procesul de acumulare a Monedelor Avantaj se bazează pe activitatea ta de zi cu zi. De fiecare dată când plătești prin Card Avantaj la un partener, se adaugă automat un număr de monede în contul tău. Procentul de cashback variază, crescând treptat pe măsură ce folosești cardul mai des.

Spre exemplu, dacă folosești cardul la supermarket, la plata carburantului sau pentru rezervarea cazării într-o vacanță, fiecare astfel de plată aduce noi Monede Avantaj în contul tău.

Sistemul include și provocări periodice (challenges) disponibile prin aplicația Avantaj. Dacă finalizezi o provocare – cum ar fi să faci șapte tranzacții într-o lună sau să plătești într-un sector specific – primești monede suplimentare.

Cum funcționează mecanismul de acumulare?

Achită prin Card Avantaj la comercianți parteneri, fie în România, fie în străinătate. Privește cum apar monedele direct în cont, după fiecare plată eligibilă. Monitorizează provocările disponibile și rezolvă-le pentru beneficii suplimentare. Bucură-te de creșterea procentului de cashback pe măsură ce avansezi în program.

Acumulezi un procent de cashback între 0,5% și 3% în funcție de nivelul tău. De exemplu, la început poți primi 0,5% la fiecare plată, iar pe măsură ce evoluezi, ajungi la 3%. Aceasta înseamnă că dacă achiți cumpărături de 1.000 de lei pe lună și te afli la nivelul maxim, primești 30 de monede pe lună. Bucură-te de cashback prin programul de loialitate de la Card Avantaj!

Niveluri și structură în programul de loialitate

Programul include cinci niveluri. Fiecare nivel reflectă frecvența și diversitatea achizițiilor. Cu cât folosești mai consistent Cardul Avantaj, cu atât avansezi mai rapid spre următorul nivel.

Structura nivelurilor

Debutant – primul nivel, valabil imediat după activarea cardului. Primești monede pentru tranzacții și accesezi primele provocări.

– primul nivel, valabil imediat după activarea cardului. Primești monede pentru tranzacții și accesezi primele provocări. Explorator și Select – aici ajungi după ce crești frecvența plăților. Poți beneficia de provocări dedicate și recompense crescute.

și – aici ajungi după ce crești frecvența plăților. Poți beneficia de provocări dedicate și recompense crescute. Elite și Ambasador – dacă folosești des cardul și explorezi mai multe categorii de cheltuieli, accesezi cashback-ul maxim, insigne digitale rare și experiențe premium, cum ar fi acces la evenimente speciale sau spa.

Valabilitatea Monedelor Avantaj

Există diferențe privind perioada în care poți folosi monedele:

Dacă ești Debutant, monedele expiră la 12 luni de la data acordării, la sfârșitul lunii respective.

Pentru nivelurile superioare (Explorator, Select, Elite, Ambasador), primești o perioadă extinsă – monedele rămân valabile timp de 36 de luni.

Acest sistem îți permite să alegi dacă vrei să folosești monedele rapid sau să le strângi pentru recompense mai mari.

Recompensele disponibile prin Monedele Avantaj

Monedele Avantaj au utilizări flexibile, astfel încât să se potrivească intereselor și nevoilor tale. Poți alege recompense adaptate stilului tău de viață.

Opțiuni de utilizare a monedelor

Reduceri la comercianți parteneri Plătești integral sau parțial folosind monedele, direct cu Cardul Avantaj. Să spunem că ai adunat 120 de monede și le folosești pentru a obține o reducere la shopping la un magazin de electrocasnice.

Acoperirea sumelor din extrasul de cont Avantaj Ai cheltuieli recurente sau rate? Utilizezi monedele pentru a acoperi parțial sau integral tranzacții din extras.



Alegerea recompenselor se realizează direct din aplicație, iar procesul durează doar câteva minute.

Cum folosești Monedele Avantaj în mod practic?

Ți-ai acumulat monedele și vrei să le valorifici? Urmează acești pași:

Deschizi aplicația Avantaj pentru a verifica balanța monedelor disponibile. Alegi din secțiunea de recompense modalitatea de folosire: reducere la parteneri, voucher digital, plată pentru extras, experiență sau insignă. Confirmi tranzacția și aplici monedele la recompensă. Primești confirmarea utilizării și, după caz, voucherul sau aprobarea pentru reducerea la comerciant.

Pentru fiecare recompensă există reguli specifice privind conversia și utilizarea, precum perioade de valabilitate sau sume minime. Consultă termenele din aplicație înainte de utilizare.

Cum te înscrii și ce trebuie să știi pentru a profita de program?

Orice persoană care are Card Avantaj participă automat la programul de loialitate. Dacă încă nu ai acest card, poți aplica online. Odată ce ai cardul:

Activează-l imediat ce l-ai primit.

Începe să-l folosești la orice comerciant partener – în magazine fizice sau online, local și internațional.

Instalează aplicația Avantaj, unde urmărești progresul, statusul nivelului tău, monedele acumulate și ofertele disponibile.

Acceptă provocările din aplicație pentru extra beneficii.

Pașii de urmat pentru aderare și utilizare:

Soliciți și activezi Cardul Avantaj. Plătești cu cardul la comercianți eligibili. Privești cum monedele se adaugă automat în cont. Accesezi aplicația pentru a vizualiza opțiuni și a aplica recompensele preferate. Verifici periodic nivelul și provocările pentru a crește procentul de cashback și a descoperi noi recompense.

Pentru orice informație suplimentară sau pentru clarificarea unor situații, consultă secțiunea cu termeni, condiții și întrebări frecvente din aplicație sau discută cu un specialist financiar. Înainte de a planifica folosirea monedelor, studiază regulile de eligibilitate și valabilitatea acestora.

Dacă vrei să experimentezi modul în care funcționează acest sistem și să vezi cum fiecare gest de fidelitate îți poate aduce valoare, încearcă toate funcționalitățile aplicației Avantaj. Orice decizie legată de gestionarea beneficiilor și a cardului merită să fie luată informat, iar pentru aspecte financiare mai complexe apelează întotdeauna la un consilier autorizat.

Disclaimer: *Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidențiată în extrasul de cont emis de către Bancă. Pentru un card de credit Card Avantaj Mastercard Standard / Visa Classic cu o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este de 28%/an, rata lunară de plată este de 517,95 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 34,13%, fiind calculată pentru suma menționată mai sus retrasa în întregime în prima zi de la un ATM Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala București și rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6,263.37 lei incluzând dobânda și comisionul anual de administrare cont curent de card în valoare de 48 lei.