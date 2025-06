[P] Avans strategic pentru România: Lexters reușește indisponibilizarea tabloului El Greco în SUA

Eforturile echipei internaționale de avocați, constituite din Lexters (Stănescu, Vasile și Asociații), Nixon Peabody LLP și De Baecque Bellec Avocats continuă, în procesul de recuperare a tabloului San Sebastian, realizat de Domenico Theotokópoulos – El Greco. Acest tablou aparține Patrimoniului Cultural al Statului Român, fiind lăsat moștenire de primul rege al României, Carol I.

Capodopera urma să fie scoasă la licitație la data de 5 februarie 2025 prin intermediul casei de licitații Christie’s, din New York. Licitația a fost inițial amânată, prin eforturile susținute ale echipei de avocați și ale Ministerelor Finanțelor și Culturii, evitându-se, astfel, pierderea tabloului. Ultimele informații cu privire la acest tablou erau de mai bine de acum 35 de ani.

În continuare, Statul Român, prin echipa Lexters – Nixon Peabody – De Baecque Bellec, a reușit să obțină indisponibilizarea tabloului până la finalizarea tuturor demersurilor judiciare având ca obiect opera de artă, aflate pe rolul instanțelor federale și statale din New York.

“În prezent, procesul se desfășoară pe două planuri – Curtea Federală a Districtului de Sud din New York și Curtea Supremă a Statului New York. Prima acțiune a fost intentată de Paul-Philippe al României, împotriva casei de licitații Christie’s, pretinzând un drept de proprietate asupra tabloului în calitate de moștenitor direct al lui Carol al II-lea. În realitate, tabloul, care a aparținut primului rege al României, Carol I, a fost lăsat moștenire Statului Român, urmând ca acesta să rămână pentru totdeauna și de-a întregul în Țară (extras din Testamentul lui Carol I-Februarie 1899). Aceste aspecte au fost reținute inclusiv de casa de licitații, care a formulat o cerere de introducere a Statului Român în procesul declanșat în fața Curții Federale, ca proprietar de drept.” a declarat Alexandru Stănescu, partener în cadrul Lexters și liderul consorțiului avocațial.

În paralel, Statul Român a introdus o acțiune în recuperarea tabloului și pe rolul Curții Supreme a Statului New York, pentru a asigura respectarea regulilor de competență și a obține un titlu de proprietate valabil, preîntâmpinând posibile vicii de procedură ce ar putea fi invocate prin căile de atac.

“România, ca stat suveran, a formulat o cerere de respingere a acțiunii formulate de Paul Philippe in instanța federala. Important la acest moment este că am obținut garanția că tabloul nu poate fi înstrăinat, nu poate părăsi New York-ul și se află în custodie la casa de licitații, până la soluționarea definitivă a tuturor proceselor, federale și statale.” a declarat Irina Vasile, partener în cadrul Lexters.

În proces figurează, de asemenea, și Accent Delight, compania care a solicitat scoaterea la licitație a tabloului, la 5 februarie 2025 și care pretinde un drept de proprietate asupra acestuia.

Avocații mandatați de Statul Român sunt încrezători că, în urma unui proces transparent și just, tabloul va fi restituit Romaniei și va reveni în colecția Muzeului Național de Artă al României din București, așa cum a fost destinul lui încă din 1899, odată cu testamentul Regelui Carol I .Lexters, ca lider de consorțiu, este o casă de avocatură specializată în litigii si arbitraje internaționale, a cărei expertiză și abordare strategică o recomandă ca reprezentant de încredere în litigii complexe ce acoperă o arie vastă de jurisdicții cum ar fi New York, statele membre UE și în arbitrajele comerciale internaționale și cele de protecție a investițiilor străine.