[P] Avocatul Alexandru Mușătoiu adjudecă din nou trofeul „Firma de avocatură a anului în Timișoara”

Prestigioasa gală Romanian Legal Awards și-a desemnat vineri, 7 noiembrie 2025, laureații într-un eveniment desfășurat în Capitală, care a reunit peste 200 de firme și case de avocatură din întreaga țară. Evenimentul, considerat cel mai important din domeniul juridic românesc, are ca scop recunoașterea și promovarea excelenței în avocatura autohtonă.

Printre câștigătorii ediției din acest an se numără și avocatul timișorean Alexandru Mușătoiu, care a obținut pentru al doilea an consecutiv trofeul „Timișoara Law Firm of The Year”. Distincția recompensează performanțele constante ale echipei sale și contribuția semnificativă la dezvoltarea pieței juridice din vestul țării.

„Sunt onorat și recunoscător pentru această distincție. Le mulțumesc colegilor, colaboratorilor și clienților care ne-au fost alături și care au făcut posibil acest succes. Coincidența face că premiul a venit chiar de ziua mea, pe 7 noiembrie – un cadou perfect! Așa cum s-a întâmplat și anul trecut, acest premiu ne motivează să continuăm să ne depășim limitele și să oferim clienților noștri aceeași dedicație și același profesionalism”, a declarat Alexandru Mușătoiu.

Firma pe care o conduce este cunoscută pentru abordarea inovatoare și pentru rezultatele obținute în numeroase dosare complexe. De-a lungul anilor, casa de avocatură Alexandru Mușătoiu s-a impus ca un reper în dreptul civil și comercial, oferind servicii atât în consultanță, cât și în litigii.

La nivel național, trofeul „Romanian Law Firm of The Year 2025” a fost câștigat de casa de avocatură Stoica & Asociații, una dintre cele mai prestigioase firme de pe piața juridică din România.

Evenimentul Romanian Legal Awards nu este doar o competiție profesională, ci și o platformă de întâlnire pentru liderii din domeniu. Gala oferă oportunități de dialog, schimb de idei și identificare a noilor tendințe din avocatura românească, subliniind totodată rolul esențial al profesiei de avocat în apărarea statului de drept și protejarea drepturilor cetățenilor.