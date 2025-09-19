[P] Back to School: Algolymp, singura platformă din România care pregătește elevii pentru olimpiade de informatică, AI și Cybersecurity

Back to School: Algolymp, singura platformă din România care pregătește elevii pentru olimpiade de informatică, AI și Cybersecurity | Sursa foto - algolymp.com

Odată cu începerea noului an școlar, mii de elevi pasionați de tehnologie se pregătesc pentru competițiile de informatică. Pe lângă olimpiada clasică de informatică, în 2024 au câștigat tot mai mult teren competițiile dedicate inteligenței artificiale și securității cibernetice. În acest context, Algolymp se remarcă drept singura platformă din România care pregătește elevii de gimnaziu și liceu pentru olimpiade de Cybersecurity și AI, cu ajutorul unor mentori de elită recunoscuți internațional.

„Deși România este pe locul 2 în lume ca număr de medalii la Olimpiada Internațională de Informatică, materia din școli este percepută ca fiind dificilă, iar criza de profesori este reală. Olimpicii s-au pregătit în trecut cu foști olimpici și câțiva profesori de excepție. Noi am reușit să scalăm acest model și să-l facem accesibil oricărui elev din orice colț al țării, prin Algolymp”, declară Alexandru Stratulat, cofondator și CEO Algolymp.

De la pasiune, la performanță

Algolymp lucrează cu elevi cu un potențial uriaș, care își doresc să facă performanță. Mentoratul personalizat și comunitatea creată în jurul platformei transformă povești aparent imposibile în cariere de succes.

Un exemplu este Vlad, elev de clasa a 12-a, care a fost descurajat să mai încerce performanța la informatică. Sprijinit de un mentor, în doar câteva luni a ajuns locul 3 pe țară și ulterior a lucrat pentru companii de top, iar astăzi performează în Londra în high frequency trading. Tot la fel, un alt elev care risca să rămână corigent la informatică a descoperit pasiunea pentru programare, a schimbat profilul liceului, iar în prezent este chiar cofondator Algolymp.

Elevii pregătiți de mentorii Algolymp au obținut anul acesta performanțe remarcabile la Olimpiada de Informatică din 2025: 2 calificări în lotul României pentru Olimpiada Internațională, și un palmares de 4 medalii de aur, 7 de argint și 10 de bronz.

Totodată, unul dintre elevii care reprezintă Romania la Balcaniada de Informatică a fost pregătit de mentorii Algolymp.

Singura platformă de Cybersecurity pentru elevi

Algolymp este prima și singura platformă din România care pregătește elevii pentru Olimpiada de Cybersecurity. Echipa de mentori include specialiști de top, lideri de echipe tehnice, greu de egalat chiar și de companii. „Am fost uimit de CV-urile mentorilor noștri de cyber. Deja printre elevii pregătiți au apărut mici genii care, în următorii ani, vor face performanță pe scena internațională”, adaugă Alexandru Stratulat.

În plus, platforma a lansat și pregătiri pentru Olimpiada de Inteligență Artificială, deschisă elevilor cu potențial de cercetare și pasiune pentru tehnologiile viitorului.

Rolul părinților și viitorul educației digitale

Un element central al Algolymp este colaborarea cu părinții. Mentoratul nu se rezumă doar la predare, ci presupune și un parteneriat educațional în care părinții primesc feedback constant și sunt parte din strategia de susținere a elevului.

„Este foarte important să știm cum gândește copilul, ce îl motivează și cum preferă să învețe. De multe ori, informațiile primite de la părinți ne ajută să construim o strategie personalizată de mentorat, adaptată stilului său de învățare. În felul acesta, putem să îl sprijinim cât mai bine pentru a-și atinge potențialul maxim”, explică Alexandru Stratulat, cofondator Algolymp.

📌 Despre Algolymp Algolymp este cea mai mare platformă online de mentorat pentru elevii de gimnaziu și liceu pasionați de informatică. Fondată de Alexandru Stratulat, Andrei Mureșan și Vlad Munteanu, platforma reunește foști olimpici internaționali și specialiști de top, oferind pregătire în informatică, Cybersecurity și Inteligență Artificială.