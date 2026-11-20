Două noi distincții Romanian Property Awards pentru BHB Avenue, un proiect livrat înainte de termen, și o investiție estimată la aproximativ 110 milioane de euro în BHB Eden. Ibrahim Bahbahani, fondatorul BHB Properties, continuă dezvoltarea unei viziuni în care calitatea execuției, atenția pentru detalii și experiența rezidenților definesc fiecare proiect.

Pentru Ibrahim Bahbahani, succesul unui proiect imobiliar se măsoară prin capacitatea dezvoltatorului de a transforma promisiunile în rezultate concrete. Această filosofie a stat la baza dezvoltării BHB Avenue, ansamblul rezidențial de 116 apartamente finalizat înainte de termen, care continuă să obțină recunoaștere la Romanian Property Awards.

La ediția 2026–2027, proiectul a primit două noi distincții, pentru dezvoltarea rezidențială boutique și designul interior al apartamentelor, completând palmaresul obținut la ediția precedentă, pentru dezvoltare rezidențială high-end, facilități de leisure și arhitectură rezidențială.

„BHB Avenue reprezintă cartea de vizită cu care vrem să ne prezentăm în fața clienților și partenerilor noștri. Credem că încrederea se construiește prin rezultate, respectarea angajamentelor și atenția acordată fiecărui detaliu. Faptul că proiectul a fost finalizat înainte de termen și continuă să fie recompensat internațional confirmă această abordare”, afirmă Ibrahim Bahbahani, CEO și fondator BHB Properties.

BHB Eden: o investiție de aproximativ 110 milioane de euro

Următorul capitol în dezvoltarea companiei este BHB Eden, un proiect rezidențial cu o investiție estimată la aproximativ 110 milioane de euro, dintre care 15 milioane de euro au fost deja alocate. Ansamblul va cuprinde 415 apartamente și 545 de locuri de parcare premium, dispuse pe două niveluri subterane. Începutul vânzarilor este programat pentru trimestrul al doilea din 2027.

Conceptul aduce în prim-plan o experiență rezidențială inspirată de standardele hotelurilor de lux, cu accent pe wellness, fitness, relaxare și facilități integrate în viața de zi cu zi.

Printre principalele elemente diferențiatoare se numără piscina interioară infinity semiolimpică, trei tipuri de saună premium: salină, umedă și uscată –, zone de jacuzzi, camere private pentru masaj și terapii de wellness, precum și o Ice Room dedicată revitalizării și recuperării musculare. Facilitățile sunt destinate exclusiv comunității BHB Eden.

Rooftop-ul va deveni un centru de lifestyle, cu zone de wellness, spații de socializare și networking și o pistă de alergare cu panoramă către nordul Capitalei și Lacul Tei. Accesul va fi asigurat prin lifturi panoramice din sticlă. Proiectul va include și un centru de fitness desfășurat pe două niveluri, un studio de Pilates & Mindful Movement și un Fashion Corner realizat în colaborare cu Dior și Technogym.

„Ne dorim ca starea de bine să facă parte din rutina zilnică a rezidenților. De aceea, am integrat facilități care, de regulă, se regăsesc în hotelurile de lux, oferind acces la experiențe de relaxare, mișcare și recuperare chiar în propria comunitate”, explică Ibrahim Bahbahani.

Grădina Eden, un spațiu dedicat echilibrului și naturii

Un alt element distinctiv este Grădina Eden, concepută ca inima ansamblului. Inspirată de grădinile japoneze, aceasta va include un lac ornamental cu pești Koi, vegetație atent selecționată, fântâni artizanale și zone de relaxare. Proiectul va fi, totodată, pet-friendly, cu facilități dedicate animalelor de companie.

Prin BHB Avenue și BHB Eden, compania urmărește aceeași filosofie de dezvoltare: proiecte în care calitatea execuției și experiența rezidenților sunt prioritare.

„Nu credem că diferența reală este dată exclusiv de arhitectură sau finisaje, ci de experiența pe care o oferim oamenilor după ce primesc cheile locuinței. BHB Avenue a confirmat principiile în care credem, iar prin BHB Eden ne propunem să continuăm această direcție, cu o atenție constantă pentru calitate și pentru comunitatea pe care o construim”, concluzionează Ibrahim Bahbahani.