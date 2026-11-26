Stocul modern de spații industriale și logistice din România a ajuns la 8,17 milioane de metri pătrați la finalul trimestrului al treilea din 2026, potrivit Cushman & Wakefield Echinox. Pentru tot anul 2026, CBRE România estimează livrări de circa 653.000 mp, aproape dublu față de cei 342.000 mp finalizați în 2025. Firmele se mută și se extind, iar fiecare hală nouă trebuie echipată de la zero.

Piața în cifre

Piața spațiilor industriale și logistice din România a continuat să crească în 2026, deși cererea a încetinit în a doua parte a anului. Cifrele principale, cu sursa fiecăreia, sunt următoarele:

Indicator Valoare Sursă Stoc modern, final T3 2026 8,17 milioane mp, dintre care peste 4 milioane mp în București Cushman & Wakefield Echinox Livrări estimate în 2026 circa 653.000 mp, față de 342.000 mp în 2025 CBRE România Cerere, primul semestru din 2026 569.000 mp, cu 11% peste primul semestru din 2025 Cushman & Wakefield Echinox Cerere în 2025 aproape 1 milion mp, nivel record Colliers Perspectivă pe termen mediu peste 10 milioane mp Colliers

Cifrele diferă ușor de la un consultant la altul, în funcție de proiectele pe care fiecare le include în stoc. CBRE, de exemplu, calcula la jumătatea anului un stoc de aproximativ 8,51 milioane mp.

Bucureștiul rămâne cea mai mare piață, cu aproximativ jumătate din stocul național. Rata de neocupare a fost de 5,5% la nivel național și de 4,4% în București la finalul trimestrului al treilea, potrivit Cushman & Wakefield Echinox.

De ce cresc depozitele

Creșterea depozitelor din România provine din trei surse: comerțul online, producția și nearshoring-ul, adică mutarea producției europene mai aproape de piețele de desfacere. Fiecare dintre ele are nevoie de spații mari, aproape de autostrăzi.

Producția a câștigat teren în 2026. Aproximativ 28% dintre tranzacțiile de închiriere anunțate public în primul semestru au vizat spații de producție, aproape dublu față de anul trecut și peste media obișnuită de 10–15%, potrivit Colliers.

Infrastructura nouă deschide și piețe regionale. Timișoara are un stoc de aproximativ 808.000 mp, Ploiești de 575.000 mp, iar Brașov de 511.000 mp, arată datele Cushman & Wakefield Echinox. CBRE leagă creșterea de extinderea autostrăzilor și a coridoarelor de transport, inclusiv de secțiunea de sud a autostrăzii A0, deschisă în iulie 2025.

Ce cer firmele când se mută sau se extind

O hală nouă se predă goală, iar rafturile, platformele și echipamentele de manipulare se comandă separat, fiecare cu termenele ei de livrare și de montaj. Potrivit CBRE România, chiriașii caută în 2026 hale cu 10–12 m înălțime liberă, capacitate electrică suficientă și rampe de încărcare bine amplasate.

Într-o hală de 10–12 m, diferența dintre un plan de rafturi bine gândit și unul făcut în grabă se vede în numărul de poziții de palet. Un nivel în plus, pe întreaga suprafață, poate însemna sute de poziții pentru aceeași chirie.

Furnizorii de echipamente pentru depozite și magazine resimt aceeași creștere a cererii. Lascu Dumitru, administratorul Handlekraft, furnizor de rafturi metalice, rafturi de magazin și vitrine frigorifice, descrie ce au solicitat clienții în acest an:

„În 2026, cele mai solicitate servicii sunt cele de mobilare completă a depozitelor cu rafturi metalice în zona logistică, iar pentru zona comercială am observat o foarte mare creștere în solicitarea vitrinelor frigorifice.”

Firma livrează rafturi metalice pentru depozite și magazine, de la rafturi pentru paleți până la rafturi semiindustriale și de magazin, și oferă livrare națională, montaj și garanție de 2 ani pentru produse.

Și magazinele se reorganizează

Retailul modern s-a extins și el în 2026, chiar într-un an cu consum mai slab. Stocul de spații comerciale moderne a ajuns la aproximativ 4,92 milioane mp la jumătatea anului, dintre care 1,34 milioane mp în București, potrivit Cushman & Wakefield Echinox.

Același raport arată că vânzările de retail au scăzut cu 5,6% în primul semestru din 2026, pe fondul unei inflații anuale de 10,4%. În acest context, magazinele de proximitate își refac spațiul în loc să se mute: schimbă rafturile, reorganizează culoarele și își măresc zona rece, acolo unde clienții revin cel mai des.

Ce urmează

Pentru finalul anului 2026 și pentru 2027, consultanții anticipează o piață care continuă să crească în privința ofertei, dar cu o cerere mai temperată. Peste 560.000 mp de spații industriale erau în dezvoltare la finalul trimestrului al treilea, dintre care 447.000 mp în București și 40.000 mp la Iași, potrivit Cushman & Wakefield Echinox.

Cererea a scăzut însă în trimestrul al treilea la 156.000 mp, de la 329.000 mp în trimestrul al doilea. Pe primele nouă luni, totalul de 725.000 mp este cu 3% sub nivelul din 2025, iar consultanții pun scăderea pe seama contextului economic dificil.

Pentru firmele care caută spațiu, oferta mai mare înseamnă mai multe opțiuni și o poziție mai bună la negociere. Pentru cele care rămân pe loc, rezerva de capacitate se află tot mai des în modul în care folosesc hala pe care o au deja.