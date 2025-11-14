[P] Candidatul PSD la Primăria Capitalei: Avem nevoie de o zonă metropolitană, ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București

Bucureștiul se apropie de limita sa fizică și administrativă, iar Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 4, susține că orașul nu mai poate fi gestionat eficient în forma sa actuală. Potrivit lui, soluția constă în extinderea capitalei și integrarea localităților limitrofe într-o zonă metropolitană.

Primarul Sectorului 4 a subliniat că extinderea infrastructurii, în special a transportului public, este esențială pentru a răspunde nevoilor locuitorilor. Totodată, el atrage atenția asupra problemelor generate de mafia imobiliară.

„În acest oraș nu se mai poate construi, că nu mai e loc. Din punctul meu de vedere, acest oraș trebuie să se extindă. (…) Avem nevoie de o zonă metropolitană, ca toate localitățile limitrofe să se integreze unitar în tot ceea ce înseamnă București, tocmai pentru a le putea urbaniza corespunzător. (…) Apropo de mafia imobiliară, și noi la Sectorul 4 avem aceeași problemă. Avem o luptă continuă și atacuri din partea pseudo-dezvoltatorilor care contestă autorizațiile de construire și cer despăgubiri de zeci de milioane de euro. În acest oraș nu se mai poate construi, că nu mai e loc. Din punctul meu de vedere, orașul trebuie să se extindă”, a menționat primarul Sectorului 4.

Candidatul PSD a precizat și prioritățile de intervenție urbană: sprijinirea proprietarilor pentru renovarea clădirilor aflate în risc seismic și a caselor-monument istoric, cu proceduri rapide de autorizare, fără modificarea suprafeței sau a înălțimii.

Totodată, Daniel Băluță a subliniat importanța gestionării unitare a regiunii București-Ilfov și a unei modificări legislative:

„Sunt două aspecte, unul legislativ și mă bazez pe faptul că în curând coaliția de guvernare se va ocupa de reîmpărțirea administrativ-teritorială a României. Această zonă București-Ilfov este o zonă interesantă de explorat pentru specialiști și această modificare legislativă poate să fie consfințită și aprobată odată cu modificarea Constituției”.

Primarul a mai insistat asupra necesității unui Plan Urbanistic General (PUG) modernizat, care să înlocuiască vechile PUZ-uri și să permită autorizarea rapidă a construcțiilor:

„Obligatoriu trebuie PUG-ul făcut în regim de urgență. Acest PUG trebuie să consfințească care este viziunea mea vizavi de acest aspect, o realitate care există în București. (…) Nu este normal ca un singur om să ia astfel de decizii. Oamenii s-au pronunțat și toate actele subsecvente trebuie raportate la anularea PUZ-urilor și la existența unui PUG. Rapiditatea acestei construcții birocratice ce emite autorizații de construire trebuie modificată.”

Articol susținut de PSD