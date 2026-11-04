[P] Ce înseamnă marcajele de dimensiune de pe anvelopă și de ce contează fiecare cifră

Marcajele de pe flancul unei anvelope indică dimensiunea și caracteristicile sale de bază, iar înțelegerea lor vă ajută să cumpărați și să montați corect anvelope compatibile cu mașina dumneavoastră.

Atunci când trebuie să cumpărați anvelope noi, veți întâlni o serie de cifre și litere inscripționate pe flancul fiecărei anvelope. Un exemplu obișnuit este 225/45 R17 94W. Pentru cine nu este familiarizat cu aceste marcaje, combinația poate părea complicată, însă fiecare element oferă o informație importantă despre dimensiunea, construcția și capacitățile anvelopei.

Alegerea corectă nu ține doar de diametrul jantei. Lățimea, înălțimea flancului, indicele de sarcină și indicele de viteză trebuie să corespundă cerințelor mașinii. Folosirea unor anvelope cu dimensiuni sau caracteristici necorespunzătoare poate influența stabilitatea, consumul, confortul, precizia vitezometrului și funcționarea unor sisteme precum ABS sau ESP.

Informațiile aprobate de producător pot fi găsite în cartea tehnică a mașinii, în manualul de utilizare sau pe eticheta amplasată, de regulă, pe stâlpul ușii șoferului, pe capacul rezervorului ori în zona torpedoului. Unele automobile permit mai multe dimensiuni de anvelope și jante, dar acestea trebuie respectate exact. Faptul că o anvelopă încape pe jantă sau în pasajul roții nu înseamnă automat că este potrivită pentru mașina dumneavoastră.

Cum se citește dimensiunea unei anvelope

În exemplul 225/45 R17, primul număr, 225, reprezintă lățimea anvelopei în milimetri. În acest caz, anvelopa are o lățime nominală de 225 de milimetri. O anvelopă mai lată poate oferi o suprafață de contact mai mare pe carosabil uscat, însă poate influența consumul, zgomotul la rulare și comportamentul mașinii pe ploaie. De aceea, lățimea trebuie aleasă în funcție de specificațiile producătorului, nu doar după preferințe.

Numărul 45 indică raportul dintre înălțimea flancului și lățimea anvelopei. Acesta nu este exprimat în milimetri, ci ca procent. În exemplul de mai sus, înălțimea flancului reprezintă 45% din lățimea de 225 de milimetri. Cu cât acest număr este mai mic, cu atât flancul este mai redus. Anvelopele cu talon mai mic pot oferi o reacție mai rapidă la comenzile direcției, dar pot transmite mai multe denivelări în habitaclu și sunt mai vulnerabile la loviturile puternice în gropi.

Litera R arată că anvelopa are construcție radială. Aceasta este cea mai răspândită configurație pentru automobilele moderne. În cazul unei anvelope radiale, straturile interne sunt dispuse într-un mod care ajută la obținerea unui echilibru bun între stabilitate, confort și durabilitate.

Ultimul număr din această parte a marcajului, 17, reprezintă diametrul jantei, exprimat în inci. O anvelopă marcată R17 se montează numai pe o jantă cu diametrul de 17 inci. Nu poate fi montată corect pe o jantă de 16 sau 18 inci, chiar dacă lățimea pare apropiată.

Indicele de sarcină și indicele de viteză sunt la fel de importante

După dimensiunea principală urmează de obicei alte două marcaje, precum 94W. Numărul 94 reprezintă indicele de sarcină. Acesta indică masa maximă pe care o poate suporta o singură anvelopă la presiunea corectă și în condițiile prevăzute de producător. În acest exemplu, indicele 94 corespunde unei sarcini maxime de 670 de kilograme pentru fiecare anvelopă.

Este important să nu alegeți anvelope cu un indice de sarcină mai mic decât cel recomandat pentru mașina dumneavoastră. O anvelopă subdimensionată din acest punct de vedere poate fi suprasolicitată, mai ales atunci când automobilul circulă cu pasageri și bagaje. Proprietarii de SUV-uri, break-uri sau mașini electrice trebuie să acorde o atenție specială acestui aspect, deoarece masa totală a vehiculului poate fi mai mare.

Litera W reprezintă indicele de viteză, adică viteza maximă pentru care anvelopa a fost proiectată să funcționeze în condiții corespunzătoare. Indicele W este asociat unei viteze de până la 270 km/h. Nu înseamnă că trebuie sau că este permis să circulați cu această viteză, ci doar că anvelopa poate suporta solicitările specifice până la limita sa tehnică.

În funcție de modelul de mașină, puteți întâlni indici de viteză precum T, H, V, W sau Y. Alegerea unui indice prea mic poate fi periculoasă și poate să nu respecte cerințele tehnice ale automobilului. În cazul anvelopelor de iarnă, legislația permite uneori folosirea unui indice de viteză mai mic decât cel al anvelopelor de vară, însă acesta trebuie ales în limitele prevăzute de producător și semnalizat corespunzător pentru șofer.

Citirea corectă a marcajelor vă ajută să comparați ofertele atunci când cumpărați anvelope (de vară, iarnă, sau all season) online sau dintr-un service. Astfel, puteți evita situația în care alegeți un produs care pare potrivit ca diametru, dar are un talon, un indice de sarcină sau un indice de viteză incompatibil cu mașina dumneavoastră.