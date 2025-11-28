[P] Ce urmează pentru FCSB și U Craiova în cupele europene?

FCSB și Universitatea Craiova au avut rezultate diferite în ultima etapă din Europa League și Conference League. Șansele pe care le au la calificare sunt diferite. În timp ce FCSB are nevoie de o minune pentru a merge mai departe, Universitatea Craiova are motive de optimism.

FCSB a fost învinsă de Steaua Roșie Belgrad în deplasare, scor 0-1, deși a jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică. După primele cinci etape, FCSB a rămas doar cu cele 3 puncte obținute în urma succesului din meciul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă.

De atunci au urmat patru înfrângeri la rând, cu Young Boys Berna, Bologna, FC Basel și Steaua Roșie Belgrad. Drept urmare, FCSB este abia pe locul 31 în clasamentul din Europa League, cu cele trei puncte. Distanța față de locul 24 nu este mare, de doar trei puncte, dar programul este foarte dificil. Roș-albaștrii vor mai disputa următoarele meciuri:

Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord, ora 22:00

Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22:00

Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce, ora 22:00

Conform statisticienilor de la Football Rankings, FCSB ar avea nevoie de încă opt puncte pentru a spera la o prezență în top 24, care duce la calificarea în barajul pentru optimile din Europa League. Practic, ar trebui să câștige toate cele trei meciuri rămase de disputat, un scenariu greu de imaginat, cel puțin în acest sezon.

Previziunile pesimiste făcute de statisticieni sunt întărite și de cotele la pariuri sportive fotbal, FCSB fiind una dintre echipele cu cele mai mici șanse să avanseze în barajul pentru optimile de finală. FCSB are cota 11.00 să se claseze în top 24, un scenariu destul de improbabil. În schimb, cota pentru a termina în afara primelor 24 de poziții, este de doar 1.07.

Universitatea Craiova e într-o poziție favorabilă

De partea cealaltă, Universitatea Craiova stă mult mai bine în Conference League. Victoria din meciul cu Mainz, scor 1-0, a dus totalul de puncte din acest sezon la 7. Drept urmare, oltenii sunt pe locul 15 și sunt într-o poziție favorabilă, cu două etape rămase de disputat.

În următoarea etapă, programată pe 11 decembrie, Craiova va primi vizita cehilor de la Sparta Praga, iar în ultima rundă, pe 18 decembrie, echipa se va deplasa la AEK Atena.

Mai sunt, așadar, două etape de disputat din faza ligii din Conference League, iar Craiova are toate motivele să spere la calificare. Conform statisticienilor de la Football Rankings, Craiova ar mai avea nevoie de doar un punct pentru a fi sigură de prezența în barajul pentru optimile Conference League.

Și cotele la pariuri indică motive de optimism pentru olteni, deoarece bookmakerii oferă 1.03 pentru prezența în top 24 la finalul fazei ligii.

Deși a început greoi competiția, cu o înfrângere pe terenul lui Rakow și o remiză acasă cu FC Noah, Universitatea Craiova și-a revenit, iar apoi le-a învins pe Rapid Viena în deplasare și pe Mainz pe teren propriu. Mai sunt doar două etape de disputat, iar Universitatea Craiova este aproape de cea mai importantă performanță în cupele europene din istoria recentă, calificarea în faza următoare a unei competiții europene.

De partea cealaltă, FCSB are de suferit, deoarece parcursul din acest sezon din Europa League este sub așteptări, iar echipa se va concentra, cel mai probabil, pe meciurile din campionat, unde încearcă să recupereze handicapul și să obțină măcar calificarea în play-off-ul Superligii. Distanța este mare, iar programul încărcat, motiv pentru care meciurile următoare vor oferi multe răspunsuri.