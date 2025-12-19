[P] Cherry eye la câini: cauze, simptome și tratament

Cherry eye la câini pot fi foarte alarmanți pentru proprietari, deoarece un nodul roșu și umflat apare în colțul ochiului, apropiat de botul câinelui. Deși afecțiunea necesită, de obicei, tratament chirurgical, în unele cazuri poate fi tratată prin intervenție veterinară rapidă iar câinele poate reveni la normal într-un timp scurt.

Ce este Cherry eye la câini?

Câinii au o a treia pleoapă, cunoscută și sub denumirea de membrană nictitantă, situată în interiorul pleoapei inferioare. Rolul acestei pleoape este de a se deplasa peste suprafața ochiului atunci când este necesar, oferind o protecție suplimentară.

Ea conține o glandă lacrimală importantă, iar afecțiunea Cherry eye apare atunci când această glandă prolapsează. Glanda prolapsată poate arăta roșie și umflată și, uneori, poate să intre și să iasă spontan, ceea ce înseamnă că uneori semnele pot fi intermitente. Totuși, chiar și atunci când apar doar ocazional, este important să duci câinele la veterinar pentru evaluare.

Cauzele apariției Cherry eye

Nu se cunoaște exact de ce anumite rase sunt mai predispuse decât altele la această afecțiune. Totuși, se crede că țesutul fibros care atașează glanda pleoapei a treia de marginea interioară a ochiului este mai slab la unele rase.

Rasele cele mai frecvent afectate sunt:

Bullmastiff

Shar Pei

Cocker Spaniel

Dog German Mare (Great Dane)

Beagle

Bulldog Francez

Bulldog Englez

Cherry eye apare de obicei la câinii cu vârsta între șase luni și doi ani, însă orice câine, indiferent de rasă sau vârstă, poate dezvolta această afecțiune.

Simptomele Cherry eye

Din fericire, semnele sunt destul de ușor de observat:

Nodul roșu și umflat în colțul ochiului, apropiat de bot, care poate fi mic sau suficient de mare pentru a acoperi o parte semnificativă a ochiului

Posibilă secreție oculară, dar nu întotdeauna

Câinele se poate scărpina la nivelul ochiului, agravând umflătura

Cel mai important semn este prezența nodulului roșu și umflat. Dacă îl observi, este esențial să consulți cât mai repede un medic veterinar.

Diagnosticarea ochiului de cireș la câini

Diagnosticul este de obicei simplu și poate fi confirmat vizual de către veterinar. Pentru o evaluare completă a sănătății ochiului, medicul poate efectua și câteva teste suplimentare, asigurându-se că nu există alte afecțiuni asociate.

Tratament Cherry eye

În majoritatea cazurilor, Cherry eye necesită tratament chirurgical.

Metode tradiționale

Anterior, chirurgia implica îndepărtarea glandei prolapsate. Totuși, această metodă nu mai este recomandată, deoarece glanda este esențială pentru producția de lacrimi, iar îndepărtarea sa poate duce la ochi uscat.

Proceduri moderne

În prezent, cea mai comună tehnică este repoziționarea glandei într-un buzunar format în interiorul pleoapei a treia. Această metodă păstrează funcția normală a ochiului și reduce riscul complicațiilor.

Chiar și cu tratament modern, există un risc mic de recurență, ceea ce poate necesita o procedură repetată. De asemenea, dacă afecțiunea apare la un ochi, există șansa să se dezvolte și la celălalt ochi.

Înainte și după operație, veterinarul poate prescrie picături oftalmice:

Picături lubrifiante pentru ochi uscați

Picături cu antibiotic pentru prevenirea infecțiilor bacteriene

Picături antiinflamatoare

Respectarea indicațiilor veterinarului și administrarea completă a tratamentului sunt esențiale pentru succesul recuperării.

Îngrijirea postoperatorie și prevenția recurenței

După intervenție, este important să urmezi sfaturile medicului veterinar pentru a reduce riscul reapariției afecțiunii:

Folosirea colarului elisabetan (con/lampshade) pentru a preveni scărpinatul

Evitarea exercițiilor fizice intense pentru câteva zile

Folosirea hamului în locul zgărzii pentru a nu pune presiune pe gât

Din păcate, nu există metode sigure pentru prevenirea completă a apariției ochiului de cireș, dar este recomandat să nu se folosească câini care au avut afecțiunea la reproducere, pentru a reduce riscul genetic.

Cherry eye la câini poate fi înfricoșător la prima vedere, însă cu intervenție veterinară rapidă și tratamente adecvate, majoritatea câinilor se recuperează complet. Intervențiile chirurgicale moderne, precum repoziționarea glandei, permit menținerea funcției normale a ochiului și reduc riscul complicațiilor pe termen lung.

Dacă observi orice semne de nodul roșu sau umflat în colțul ochiului câinelui tău, programează imediat o vizită la medicul veterinar pentru evaluare și tratament.

Întrebări despre Cherry eye

1. Ce este Cherry eye la câini?

O afecțiune în care glanda pleoapei a treia prolapsează, formând un nodul roșu și umflat în colțul ochiului.

2. Ce rase sunt predispuse la Cherry eye?

Bullmastiff, Shar Pei, Cocker Spaniel, Great Dane, Beagle, Bulldog Francez și Bulldog Englez.

3. La ce vârstă apare de obicei?

Între 6 luni și 2 ani, dar poate apărea la orice câine, indiferent de vârstă.

4. Este tratamentul chirurgical obligatoriu?

Da, pentru menținerea funcției normale a ochiului și prevenirea complicațiilor.

5. Este recurent Cherry eye după operație?

Există un risc mic de recurență și, uneori, poate fi necesară o procedură suplimentară.