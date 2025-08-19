[P] Comunicat de presă – Anunț privind lansarea procedurii competitive de: Achiziție de lucrări de construcție, testare și punere în funcțiune pentru un parc fotovoltaic

In baza Cererii de Finantare aferentaproiectului

„Parc fotovoltaic in Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum”, proiect finantat din fonduri europene aferent Fondului pentru Modernizare:

Prioritate: Program cheie 1: SRE și stocarea energiei – Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice

Cod apel: PFM/320/PFM_P1/NA – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Cod proiect: 329324

BENEFICIAR PRIVAT:

OMV PETROM S.A.

Cod de identitate fiscala: RO 1590082

Înmatriculata in Registrul Comerțului sub nr. J1997008302407

Sediul social: Strada Coralilor, nr. 22, Sector 1, București, Cod Postal: 013329, Tara: Romania

Persoana de contact: Catalina Calugaru

Adresa e-mail: catalina.calugaru@petrom.com

Tel: 0040730170651

OBIECTUL CONTRACTULUI:

“Achizitie, executie, testare, punere in functiune, mentenanta pentru 2 ani si predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI“, din cadrul proiectului:

„Parc fotovoltaic in Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum” proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare.

Achiziția se finalizează prin semnarea unui Contract de lucrări.

Cod CPV Principal: 45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)

DETALII PROIECT:

Titlu proiect:

„Parc fotovoltaic in Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum” – in cadrul caruia urmeaza a se incheia Contractul de lucrari pentru Achiziție, execuție, testare, punere in funcțiune, mentenanță pentru 2 ani si predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI

PROIECT FINANTAT:

Proiect finanțat din Fondul pentru Modernizare:

PROCEDURA DE ACHIZITIE:

Procedura competitiva in conformitate cu Ordinul nr. 1561/2024 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru modernizare, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile in domeniul achizițiilor publice/sectoriale, emis de Ministrul Energiei.

VALOARE ESTIMATA:

Valoarea estimata a achizitiei este de 29.120.844,03 LEI fara TVA, la care se adauga TVA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si a fost determinata avand in vedere:

Valoare estimata pentru achiziție, execuție, testare, punere in funcțiune conform Devizului general intocmit de catre Proiectantul General in baza Studiului de fezabilitate realizat de catre acesta: 26.845.116,03 lei, fara TVA ;

; Valoarea ofertei bugetare aferenta serviciilor de mentenanță pentru 2 ani si predarea centralei electrice fotovoltaice PETROBRAZI: 2.275.728,00 Lei fara TVA;

Împărțire in Loturi: Nu

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire utilizat este: „cel mai bun raport calitate-pret”

INFORMATII PRIVIND CAIETUL DE SARCINI

Intrucat website-ul https://www.omvpetrom.com/ro are unele limitări in ceea ce privește mărimea unui document incarcat, intregul Caietul de sarcini in limba Romana se regaseste incarcat pe urmatorul link utilizand ShareFile:

https://omv-group.sharefile.eu/d-sa49707ebdbb14377abf20a5f040b6b93

OMV Petrom pune la dispozitia ofertantilor interesati formularele de transmitere a Ofertei in format „word” sau „excel”. Acestea se regasesc incarcate pe link-ul mentionat anterior utilizand ShareFile.

CAIETUL DE SARCINI cuprinde urmatoarele Sectiuni:

SECTIUNEA I: Instructiuni pentru ofertanti

SECTIUNEA II: Formulare de transmitere a ofertei

SECTIUNEA III: Cerinte/Specificatii tehnice si Anexele aferente

SECTIUNEA III.1 Extras proiect tehnic

SECTIUNEA III.2 Alte documente relevante

SECTIUNEA IV: Draft de Contract de lucrari cu Anexele aferente, Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, Chestionarul GDPR

CLARIFICARI PRIVIND CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI

Potențialii Ofertanţi interesați pot solicita clarificări sau informații suplimentare cu privire la Caietul de Sarcini.

Termenul limita pentru solicitarea de clarificări la Caietul de Sarcini: 08.09.2024 ora 16:00 (ora locala a Romaniei)

Solicitările de clarificare se vor transmite de către potențialii ofertanți prin e-mail:

Persoana de contact: Catalina Calugaru

Termenul limita pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de clarificări, pe pagina https://www.omvpetrom.com/ro: este 16.09.2025 ora 16:00 (ora locala a Romaniei).

DATA ȘI MODUL DE DEPUNERE A OFERTELOR SI MIJLOACELE DE COMUNICARE

Termenul limita pentru primirea Ofertelor este 22.09.2025 ORA 16:00 (ORA LOCALA A ROMANIEI). Documentele care compun Oferta, vor fi arhivate si securizate printr-o parola (How to Encrypt & Password Protect your Files with 7-Zip (7ziphelp.com) si incarcate utilizand ShareFile la urmatorul link:

https://omv-group.sharefile.eu/r-r81f2af2a28a041239ffe4fe4988722f8

Dupa expirarea termenului de primire a Ofertelor, reprezentatul OMV Petrom va solicita tuturor Ofertantilor pentru care sunt identificate documente care compun Oferta transmise pana la termenul limita, parola corespunzatoare necesara decriptarii documentelor transmise.

Aceasta solicitare va fi transmisa Ofertantilor via e-mail – la adresa de email inregistrata de Ofertant la link-ul precizat, in termen de maxim 1 zi lucratoare de la expirarea termenului limita de depunere a Ofertelor, iar Ofertantii au obligatia de a transmite parola de criptare in maxim 1 zi lucratoare de la primirea solicitarii, pe e-mail, la adresa: catalina.calugaru@petrom.com

Ofertantii trebuie sa transmita intreaga Oferta, dupa ce a fost semnata electronic in prealabil, cu semnatura electronica calificata a reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite de acesta in acest sens, cel tarziu pana la data si ora limita pentru primirea Ofertelor.

In procesul de evaluare a ofertelor (inclusiv transmiterea raportului procedurii de achizitie), comunicarea cu toti operatorii economici care au inaintat oferte se va realiza in scris, prin e-mail, ofertele fiind in mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica calificata.