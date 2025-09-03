[P] Cum să alegi centrala pe gaz potrivită pentru eficiență energetică și confort?

Cum să alegi centrala pe gaz potrivită pentru eficiență energetică și confort? Sursa foto - MatHaus

Mulți proprietari observă diferența dintre o centrală adaptată nevoilor casei lor și una slab aleasă abia după primele luni de utilizare. Un aparat performant încălzește uniform spațiul, reduce facturile și asigură o temperatură constantă, indiferent de condițiile exterioare. Acest ghid te ajută să alegi centrala pe gaz care ți se potrivește. Vei afla cum să alegi tipul corect, să dimensionezi puterea, ce funcții moderne îmbunătățesc eficiența și ce aspecte de siguranță să urmărești.

De ce contează alegerea centralei pe gaz?

O centrală pe gaz aleasă într-un mod corect influențează direct consumul de gaze și nivelul de confort termic. De exemplu, dacă montezi într-un apartament de 70 mp o centrală prea mare, costurile cu gazul cresc, iar ciclurile de pornire/oprire devin dese, ceea ce duce la uzură prematură. Dacă alegi o centrală prea mică într-o casă cu 2 băi, va apărea disconfort sau lipsă de apă caldă când folosești simultan mai mulți consumatori. Un sistem adaptat la spațiul locuinței încălzește uniform, menține costurile sub control și minimizează riscul de defecțiuni. În plus, te poți baza pe un climat sănătos, fără umezeală sau fluctuații de temperatură de la o cameră la alta.

1. Identifică tipul de centrală potrivit pentru locuința ta

Pe piață găsești două categorii principale: centralele în condensare și cele convenționale. Fiecare funcționează diferit și se potrivește unor tipuri de locuințe specifice.

Centralele în condensare recuperează mai multă energie din arderea gazului, atingând eficiență și de peste 90%. Sunt potrivite mai ales pentru locuințe bine izolate, fie apartamente, fie case noi. De exemplu, într-un bloc termoizolat poți economisi anual până la 20% la factura de gaze cu o centrală în condensare de 24 kW, comparativ cu un model tradițional.

Centralele convenționale elimină prin coș vaporii de apă, pierzând astfel căldură. Se folosesc mai des în case vechi sau slab izolate, unde condițiile nu permit montarea unui model modern cu condensare.

Gândește-te dacă vrei și apă caldă instant sau preferi un sistem cu boiler separat. În apartamente, cele mai multe persoane aleg o centrală combi, care produce simultan căldură și apă caldă menajeră.

Recomandare: analizează izolația, suprafața și tiparul de consum din locuința ta înainte să decizi tipul centralei. Notează numărul de băi, robinete și surse de apă caldă utilizate.

2. Calculează corect puterea centralei pe gaz

Alege puterea centralei astfel încât să acopere toți consumatorii, dar să nu generezi costuri inutile. Urmează acești pași:

măsoară suprafața totală a locuinței; înmulțește suprafața fiecărei camere cu propria înălțime; folosește coeficientul standard: pentru case izolate corespunzător, estimează necesarul de încălzire la 30-35 W/m³. Dacă izolația lipsește, coeficientul trebuie să fie aproximativ la 40-45 W/m³.

Exemplu concret: Pentru un apartament de 100 m² cu o înălțime de 2,5 m (250 m³ total) și izolație bună, puterea necesară se calculează astfel: 250 m³ x 33 W = 8.250 W (circa 8,2 kW). Adaugă o rezervă pentru apa caldă și rotunjește la un model de 24 kW, care va acoperi confortabil și eventuali consumatori suplimentari.

Centralele subdimensionate nu reușesc să încălzească iarna și se defectează mai repede. Supradimensionarea crește costurile și nu aduce beneficii reale. Solicită părerea unui inginer de instalații sau cere simulări de la un proiectant HVAC pentru o estimare exactă.

3. Asigură-te că centrala include funcții de siguranță

Respectarea normelor de siguranță stă la baza oricărui sistem pe gaz. Verifică dacă modelul selectat include următoarele:

denzori de gaz care opresc automat alimentarea la detectarea scurgerilor;

sisteme de autodiagnoză care anunță rapid orice defecțiune;

protecție la suprapresiune și la lipsa tirajului de gaze;

sisteme de prevenire a supraîncălzirii sau a blocajului de funcționare.

Alege o centrală compactă, adaptată spațiului tău. De exemplu, într-o bucătărie mică, montează un model mural (de perete), ce ocupă minimum de spațiu și se instalează rapid, fără să blocheze accesul în dulapuri sau pe hol. Colaborează cu instalatori autorizați ISCIR pentru montaj. Orice verificare periodică trebuie realizată oficial – la doi ani pentru centrală și la zece ani pentru instalația de gaz. Păstrează manualul tehnic la îndemână și respectă instrucțiunile producătorului pentru mentenanță.

4. Analizează mărcile, garanția și serviciile post-vânzare

Un brand cunoscut aduce beneficii reale: piese de schimb disponibile, rețea extinsă de service și suport rapid în caz de defect. Când achiziționezi centrala, urmărește aceste detalii:

garanție de minimum 2 ani, preferabil extinsă la 5 ani;

service autorizat în apropriere;

posibilitatea achiziționării de accesorii originale, direct de la producător sau distribuitor;

informații clare în manual despre programarea reviziilor.

Evită montajul cu firme neautorizate sau piese necertificate. Orice astfel de alegere poate duce la pierderea garanției și la riscuri pentru siguranță. Dacă observi fluctuații de presiune, zgomote sau erori în funcționare, solicită imediat ajutorul unui tehnician autorizat. Astfel, previi defecțiunile costisitoare și prelungești durata de folosire a centralei pe gaz.

Așadar, alege centrala pe gaz ținând cont de specificul locuinței, volumul încăperilor, gradul de izolație și opțiunile de economisire a energiei. Analizează funcțiile moderne de control și siguranță, costurile de achiziție și întreținere, verifică serviciile post-vânzare și discută mereu cu specialiști autorizați. Respectă normele legale privind instalațiile de gaz pentru a evita probleme ulterioare. Dacă ai nevoie de detalii tehnice sau vrei să vezi modele concrete, consultă ofertele distribuitorilor sau discută cu un proiectant de instalații. O centrală bine aleasă crește confortul pe termen lung și reduce grija costurilor la încălzire în fiecare sezon.