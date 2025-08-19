[P] Cum se manifestă boala Lyme la câini: simptome, diagnostic și tratament

Boala Lyme este o afecțiune infecțioasă cu potențial sever, cauzată de bacteria Borrelia burgdorferi și transmisă prin mușcătura de căpușă. Deși este mai frecvent asociată cu oamenii, boala Lyme afectează și câinii, în special pe cei care petrec mult timp în aer liber, în zone cu vegetație deasă, iarbă înaltă sau păduri. Pentru stăpânii de animale de companie, înțelegerea modului în care se manifestă boala Lyme la câini, precum și recunoașterea simptomelor timpurii sau avansate, este esențială în prevenirea complicațiilor și în inițierea unui tratament adecvat.

Cum apare boala Lyme la câini

Transmiterea bolii are loc în urma mușcăturii unei căpușe infectate. Bacteria are nevoie de aproximativ 24–48 de ore pentru a fi transmisă în organismul câinelui, motiv pentru care îndepărtarea rapidă a căpușei reduce semnificativ riscul de infecție.

Căpușele implicate în transmiterea bacteriei Borrelia burgdorferi sunt, în general, cele din specia Ixodes ricinus în Europa. Câinii nu transmit direct boala la oameni, însă sunt un indicator important al riscului prezent în mediu.

Boala Lyme – simptome la câini

Unul dintre motivele pentru care boala Lyme descoperită târziu poate avea consecințe grave este că semnele clinice nu apar imediat după infectare. În multe cazuri, pot trece săptămâni sau chiar luni până la apariția simptomelor.

Cele mai frecvente simptome ale bolii Lyme la câini includ:

Șchiopătat intermitent, care poate migra de la un membru la altul;

Letargie și lipsă de interes față de activitățile obișnuite;

Febră ușoară până la moderată;

Articulații inflamate, dureroase la atingere;

Lipsa poftei de mâncare;

Umflături la nivelul ganglionilor limfatici.

În cazuri avansate, pot apărea complicații renale, cu prognostic rezervat.

Este important de menționat că nu toți câinii infectați dezvoltă simptome. Unii pot fi purtători asimptomatici ai bacteriei.

Analize și diagnostic pentru boala Lyme

Pentru un diagnostic corect, este necesar un consult veterinar de specialitate, urmat de efectuarea unor analize pentru boala Lyme. Testele pot include:

Test serologic ELISA – detectează prezența anticorpilor specifici împotriva bacteriei Borrelia;

Test Western Blot, ca metodă de confirmare;

În unele cazuri, teste PCR pot fi utilizate pentru identificarea directă a ADN-ului bacterian.

Este esențial ca analizele să fie interpretate în context clinic, deoarece un test pozitiv nu înseamnă neapărat că boala este activă. De asemenea, anticorpii pot rămâne detectabili mult timp după o infecție tratată.

Preț analize boala Lyme

Costul analizelor pentru boala Lyme variază în funcție de cabinetul veterinar și de complexitatea testelor utilizate. În general, prețul pentru analizele boii Lyme poate începe de la aproximativ 150–250 lei și poate depăși această sumă dacă sunt necesare investigații suplimentare (analize de sânge complete, ecografie, teste renale etc.).

Tratament pentru boala Lyme la câini

Tratamentul bolii Lyme implică, de obicei, administrarea de antibiotice, cum ar fi doxiciclina, pentru o perioadă de minimum 3–4 săptămâni. În cazuri mai severe, poate fi necesară spitalizarea și tratamente suplimentare pentru controlul durerii, inflamației și hrană pentru susținerea funcției renale.

Este important ca tratamentul să fie început cât mai devreme, pentru a preveni apariția complicațiilor. Câinii care primesc tratament la timp răspund, în general, bine, însă unii pot rămâne cu sechele articulare pe termen lung.

Prevenție

Prevenția este esențială în reducerea riscului de apariție a bolii Lyme. Măsurile recomandate includ:

Utilizarea produselor antiparazitare eficiente împotriva căpușelor;

Verificarea zilnică a câinelui după plimbări, în special în zonele sensibile (urechi, gât, axile);

Îndepărtarea căpușelor cu un instrument special, fără a le strivi;

Vaccinarea – în anumite regiuni endemice, poate fi recomandată vaccinarea împotriva bolii Lyme.

Boala Lyme la câini este o afecțiune care poate trece neobservată în stadiile inițiale, dar care, nediagnosticată și netratată, poate duce la complicații grave. Recunoașterea la timp a simptomelor bolii Lyme, efectuarea de analize specifice și inițierea unui tratament adecvat sunt pași esențiali pentru recuperare.

Pentru protecția optimă a câinelui, discutați periodic cu medicul veterinar despre riscurile regionale, prevenție, precum și despre necesitatea de a efectua analize pentru boala Lyme în cazul suspiciunii de infecție.