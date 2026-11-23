Dacă zbori măcar o dată sau de două ori pe an, merită să te întrebi cum poți obține mai mult din fiecare rezervare. Prețul biletului este doar punctul de plecare. Diferența apare din modul în care plătești și gestionezi beneficiile primite.

Acest ghid îți arată, pas cu pas, cum să folosești WIZZ Card Avantaj astfel încât fiecare zbor să îți aducă avantaje concrete: bani înapoi, reduceri și flexibilitate la plată.

Verifică beneficiile curente și modul de acumulare a Monedelor WIZZ

Începe cu o imagine clară asupra avantajelor incluse. Printre beneficiile WIZZ Card Avantaj se numără și faptul că primești 2% cashback la cumpărăturile efectuate la Wizz Air și 1% la celelalte plăți. Cashback-ul se acordă sub formă de WIZZ Coins, care se pot tranforma ulterior în Credite WiZZ (1 WIZZ Coin = 1 leu = 1 Credit WIZZ).

De exemplu, dacă rezervi bilete și servicii adiționale de 1.500 lei, primești echivalentul a 30 lei în WIZZ Coins. La câteva zboruri pe an, suma se acumulează vizibil.

Activează aplicația și conectează cardul la contul tău Wizz

După aprobarea cardului, instalează aplicația Avantaj, conectează-te cu aceeași adresă de email ca a contului Wizz și activează cardul. Procesul durează doar câteva minute. Din aplicație, îți gestionezi cardul, urmărești Monedele WIZZ acumulate și le transformi în Credite WIZZ în contul tău Wizz Air.

În aplicație vezi:

tranzacțiile în timp real;

sumele împărțite în rate;

conversia Monedelor WIZZ.

Dacă nu centralizezi aceste informații, riști să ratezi reduceri sau să nu folosești la timp punctele acumulate.

Planifică zborurile în funcție de perioadele promoționale

Prețul biletului influențează direct valoarea beneficiilor. Dacă rezervi în perioade promoționale sau cu câteva luni înainte de plecare, reduci costul inițial și aplici ulterior cashback-ul peste o sumă deja optimizată.

O abordare eficientă este planificarea calendaristică:

Stabilește din timp lunile în care vrei să călătorești. Urmărește promoțiile Wizz Air. Rezervă imediat ce apare o ofertă potrivită.

În majoritatea cazurilor, diferențele de preț între o rezervare făcută din timp și una last-minute sunt vizibile. Dacă adaugi și reducerea din WIZZ Discount Club, economiile cresc.

Aplică punctele și reducerile la momentul potrivit

WIZZ Discount Club îți oferă prețuri reduse la bilete și bagaje pentru tine și un însoțitor. Acest tip de abonament face parte din categoria mai largă a programelor de fidelizare pentru călători frecvenți.

Strategia practică este simplă:

– aplici reducerea Discount Club în momentul rezervării;

– plătești cu cardul;

– primești ulterior cashback sub formă de WIZZ Coins.

La următoarea călătorie, folosești Creditele WIZZ acumulate pentru a scădea direct din preț. Astfel, fiecare zbor îl susține pe următorul.

Combină plata în rate cu organizarea bugetului

Pentru zborurile Wizz Air, poți împărți plata în 3 rate fără dobândă*. Suma apare automat divizată în extrasul lunar. Dacă achiți integral suma totală de plată din extras, eviți dobânda.

Urmărește pragurile și termenele de eligibilitate

Cardul îți oferă 5 vizite gratuite anual în lounge-uri internaționale, dacă efectuezi cumpărături eligibile de minimum 1.000 lei în luna calendaristică anterioară zborului.

În paralel, urmărește valabilitatea WIZZ Coins și a Creditelor WIZZ. Dacă lași punctele neutilizate prea mult timp, riști să le pierzi. Setează notificări și verifică periodic contul.

O gestionare atentă face diferența între beneficii reale și avantaje nefolosite.

Aplică pașii de mai sus la următoarea rezervare. Monitorizează Monedele WIZZ, folosește reducerile și organizează plățile inteligent. Așa transformi fiecare zbor într-o sursă constantă de beneficii, fără complicații și fără costuri neprevăzute.

*Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidenţiat în extrasul de cont emis de către Bancă. Pentru un card de credit WIZZ Card Avantaj cu o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este de 28%/an, rata lunară de plată este de 517,95 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 47,97%, fiind calculată pentru suma menţionată mai sus retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti şi rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6.525,21 lei incluzând dobânda, comisionul anual de administrare cont curent de card în valoare de 200 lei şi costul de utilizare a mijlocului de plată în valoare de 109.84 lei.